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Ленский референдум: Скажи свалке НЕТ!

О том, что референдум - великая сила – знает каждый в России. Референдум и Крым – два ассоциирующихся друг с другом понятия. А что общего у Крыма и Ленского района Архангельской области?

 Насущная необходимость защиты прав и свобод. Боль и страх за будущее детей. Великая жалость и милость к природе, которая их взрастила.

Сегодня  жители Ленского муниципального района объединяются, чтобы защитить одно из основных естественных прав человека - права на благоприятную окружающую среду.

На ст. Шиес начались работы по устройству огромного полигона для мусора, на который, как говорят, будут свозить в скором будущем отходы из Москвы, по несколько составов в сутки. Официальной достоверной информации о масштабах проекта у людей просто нет.

Они хотят напомнить власти о Конституции Российской Федерации и тех гарантированных возможностях, которые она предоставляет людям.

Конституции России и статья 3:

  1. единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
  2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
  3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

 

Жители Ленского района близки к принятию решения о инициировании проведения местного референдума. Это единственный законный способ - инструмент непосредственной демократии. Опираться будут на Конституцию, федеральные законы,   областной закон «О местном референдуме в Архангельской области».

Инициировать референдум  могут и простые граждане инициативной группой не менее 10 человек.

Инициативная группа обращается в избирательную комиссию муниципального образования с ходатайством о регистрации группы. Вопрос на момент обращения должен быть уже сформулированным. К ходатайству прилагается протокол собрания инициативной группы. Избирательная комиссия МО в течение 15 дней обязана рассмотреть ходатайство и принять решение.

В протоколе собрания инициативной группы и сформулированы  вопросы  на референдум.

"Считаете ли Вы необходимым размещение на территории Ленского района полигона для захоронения отходов и мусороперерабатывающего завода?"

или

«Согласны ли Вы на размещение на территории Ленского района полигона для захоронения отходов и мусороперерабатывающего завода?"

На днях в избирком МО "Ленский муниципальный район" могут поступить ходатайство и протокол собрания инициативной группы из числа жителей МО "Ленский муниципальный район" о выдвижении инициативы проведения местного референдума на территории МО "Ленский муниципальный район".

 


Лена Ленская

 

P.S. Из социальных сетей:

УРДОМА Online

10 авг в 10:19

«Удивляет молчание властей и депутатов всех уровней. Никто не опровергает нашу информацию, ни один факт. Просто говоря: "Ребятушки, да НИЧЕГО НЕТ, нет проекта, изысканий, ничего нет, да мы тут просто немножко копаем и строим что-то непонятно вам да и нам самим, отдыхайте , смотрите телевизор, кошечек на Ютубе. ВСЁ СПОКОЙНО" 
Один высокий чиновник из Москвы сказал про Архангельскую область: "У этого региона нет будущего. Вас продали на мусорную свалку". 
Нет, дядя, ЭТО НАША РОДИНА И МЫ БУДЕМ ЗА НЕЁ БОРОТЬСЯ!


.

МЫ ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ!!!

вчера в 12:24

«Сводки с Шиеса! от работников яренского лесничества.

На данный момент на станции Шиес, деятельность по организации свалки ТБО развёрнута на площади 56га., относящимся к РЖД. 
Следующим этапом предполагается освоение площади в 374га., на завершающем этапе от 3000га. до 5000га. – данная информация исходила от полевых организаторов строительства». 

Наталья Просвирина

вчера в 12:39

Действия

На ст. Шиес уже в ход пошли "печенюшки", по 4 банки тушенки. Путейцы доооовооольные.
....

 

Олег Милащенко

Шнапс,,, огненную воду" за дарма еще не выдают?! Значит скоро будут......

МЫ ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ!!!  запись закреплена

10 авг в 22:03

Действия

Уважаемые урдомчане! 
11-12 августа в Железнодорожном клубе с 10 до 20 часов будет организован сбор подписей по обращению к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, губернатору Архангельской области И.О.Орлову и в правительственные органы Архангельской области и Российской Федерации против строительства полигона на ст. Шиес . Также с завтрашнего дня подписи будут собирать волонтёры.

(сохранен авторский стиль и пунктуация)

 

 

12 август 13:56 | : Общество

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