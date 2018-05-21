Ленский референдум: Скажи свалке НЕТ!

О том, что референдум - великая сила – знает каждый в России. Референдум и Крым – два ассоциирующихся друг с другом понятия. А что общего у Крыма и Ленского района Архангельской области?
Насущная необходимость защиты прав и свобод. Боль и страх за будущее детей. Великая жалость и милость к природе, которая их взрастила.
Сегодня жители Ленского муниципального района объединяются, чтобы защитить одно из основных естественных прав человека - права на благоприятную окружающую среду.
На ст. Шиес начались работы по устройству огромного полигона для мусора, на который, как говорят, будут свозить в скором будущем отходы из Москвы, по несколько составов в сутки. Официальной достоверной информации о масштабах проекта у людей просто нет.
Они хотят напомнить власти о Конституции Российской Федерации и тех гарантированных возможностях, которые она предоставляет людям.
Конституции России и статья 3:
Жители Ленского района близки к принятию решения о инициировании проведения местного референдума. Это единственный законный способ - инструмент непосредственной демократии. Опираться будут на Конституцию, федеральные законы, областной закон «О местном референдуме в Архангельской области».
Инициировать референдум могут и простые граждане инициативной группой не менее 10 человек.
Инициативная группа обращается в избирательную комиссию муниципального образования с ходатайством о регистрации группы. Вопрос на момент обращения должен быть уже сформулированным. К ходатайству прилагается протокол собрания инициативной группы. Избирательная комиссия МО в течение 15 дней обязана рассмотреть ходатайство и принять решение.
В протоколе собрания инициативной группы и сформулированы вопросы на референдум.
"Считаете ли Вы необходимым размещение на территории Ленского района полигона для захоронения отходов и мусороперерабатывающего завода?"
или
«Согласны ли Вы на размещение на территории Ленского района полигона для захоронения отходов и мусороперерабатывающего завода?"
На днях в избирком МО "Ленский муниципальный район" могут поступить ходатайство и протокол собрания инициативной группы из числа жителей МО "Ленский муниципальный район" о выдвижении инициативы проведения местного референдума на территории МО "Ленский муниципальный район".
Лена Ленская
P.S. Из социальных сетей:
«Удивляет молчание властей и депутатов всех уровней. Никто не опровергает нашу информацию, ни один факт. Просто говоря: "Ребятушки, да НИЧЕГО НЕТ, нет проекта, изысканий, ничего нет, да мы тут просто немножко копаем и строим что-то непонятно вам да и нам самим, отдыхайте , смотрите телевизор, кошечек на Ютубе. ВСЁ СПОКОЙНО"
Один высокий чиновник из Москвы сказал про Архангельскую область: "У этого региона нет будущего. Вас продали на мусорную свалку".
Нет, дядя, ЭТО НАША РОДИНА И МЫ БУДЕМ ЗА НЕЁ БОРОТЬСЯ!
МЫ ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ!!!
«Сводки с Шиеса! от работников яренского лесничества.
На данный момент на станции Шиес, деятельность по организации свалки ТБО развёрнута на площади 56га., относящимся к РЖД.
Следующим этапом предполагается освоение площади в 374га., на завершающем этапе от 3000га. до 5000га. – данная информация исходила от полевых организаторов строительства».
Действия
На ст. Шиес уже в ход пошли "печенюшки", по 4 банки тушенки. Путейцы доооовооольные.
....
Шнапс,,, огненную воду" за дарма еще не выдают?! Значит скоро будут......
МЫ ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ!!! запись закреплена
Действия
Уважаемые урдомчане!
11-12 августа в Железнодорожном клубе с 10 до 20 часов будет организован сбор подписей по обращению к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, губернатору Архангельской области И.О.Орлову и в правительственные органы Архангельской области и Российской Федерации против строительства полигона на ст. Шиес . Также с завтрашнего дня подписи будут собирать волонтёры.
(сохранен авторский стиль и пунктуация)