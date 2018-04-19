Александр Фролов: Проект «Комфортная городская среда» преобразит архангельские дворы

Депутаты городской Думы Александр Фролов и Сергей Пономарев в ходе рабочей поездки проверили, как идет реализация первого этапа благоустройства внутридворовой территории на ул. Тимме, 2 по программе «Комфортная городская среда».

Жильцы четырех домов на ул. Тимме (№ 2, и корпуса 2, 3 и 4) приняли решение участвовать в федеральной программе по реконструкции своей общей внутридворовой территории. Работу по согласованию проекта взял на себя ЖСК «Северный» под председательством Сергея Шпартуна. В 2016 году именно дом № 2 к.3 на ул. Тимме был признан Фондом содействия реформирования ЖКХ «Домом образцового содержания». Проект рассчитан на три года, в итоге двор полностью преобразится.

Первый этап - это строительство большой освещенной универсальной игровой площадки со специальным резиновым покрытием. Летом на ней можно играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой площадка будет заливаться для занятий хоккеем и массовых катаний. В этом году по программе «Комфортная городская среда» на реализацию проекта выделено 5,3 млн. рублей.

- Сейчас ведется подготовка к установке бордюрного камня. Со следующей недели подрядчик приступает к армированию и заливке основания бетоном, - доложил представитель технического заказчика Дмитрий Колотов. – График работ выдерживается. Осуществляется закупка кабеля, опор и светильников для наружного освещения. Специальное резиновое покрытие закупается у фирмы «Мастер Файбер», ее специалисты будут проводить шеф-монтаж. Завершить все работы планируется в первой декаде сентября.

Но на этом проект не заканчивается. При поддержке депутатов жители намерены продолжить обустройство двора.

- Этот проект отличается от других тем, что он имеет комплексный характер. Поэтому очень важно поддержать инициативу жителей и обеспечить продолжение финансирования, - отметил депутат Александр Фролов.

- В следующем году планируется обустройство трех детских игровых зон для возрастов с антитравматическим резиновым покрытием, установка системы видеонаблюдения, раздевалок. Затем будет выполнено окончательное благоустройство: пешеходные дорожки, скамейки, урны, высадка кустарника и деревьев, клумб, - рассказал депутат Сергей Пономарев.



Объем необходимого финансирования всего проекта оценен в 25 миллионов рублей. На общем собрании жителей было принято решение о софинансировании предстоящих работ в размере 5,1 %. На первый взгляд, кажется, что сумма неподъемная для жильцов, но здесь на помощь пришел давний партнер – благотворительный фонд «Аквилон Инвест», который взял на себя часть обязательств по финансированию проектных и строительных работ.

- Проект имеет важное социальное значение. Помимо нового универсального спортивного поля, предусмотрена просторная прогулочная зона, которая будет выполнена специальным гранитным отсевом с множеством скамеечек и живой изгородью. Ее дополнят площадки с уличными тренажерами и детскими игровыми зонами. Планируется и увеличение парковочных мест для автомобилей. Проект сделан отличный, главное сейчас все работы строго распределить по времени, - уверен руководитель фонда «Аквилон Инвест» Сергей Чанчиков.

Один из инициаторов проекта, Сергей Шпартун рассказал, что контроль за его реализацией осуществляется ежедневно.

– У нас, пожалуй, единственный двор в городе, где нет скрытых инженерных коммуникаций в зоне реконструкции. Начали мы со строительства центральной спортивной площадки и дальше будем двигаться по территории как «идут лучи от солнца», при этом сохраняем все деревья и зеленые насаждения. Мы понимаем, что такой большой проект не может быть реализован одномоментно. Планируем уложиться в 3-4 года, - говорит Сергей Шпартун.

В дальнейших планах председателей ТСЖ всех четырех домов создание ТОСа, который и будет отвечать за содержание новой благоустроенной территории. По их словам, это качественно новый и более высокий уровень обслуживания дворовой и домовой территорий.

- Программа «Комфортная городская среда» действует до 2022 года. По ней ежегодно планируется приводить в порядок 25-30 дворов. Причем мы делаем ставку на комплексное благоустройство. Бюджетное финансирование предусмотрено, необходима активная позиция жителей, которые могут сами принять решение каким быть их двору, - подчеркнул депутат Александр Фролов.