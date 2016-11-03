Центральной темой Арктического Форума в Архангельске станет «Человек в Арктике»

"Человек в Арктике" станет центральной темой форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске 29 - 30 марта. Об этом сообщила ректор Северного Арктического федерального университета (САФУ) Елена Кудряшова.
"Центральная тема предстоящего форума - это "Человек в Арктике". На форуме будет три основных сессии: "Человеческий капитал", "Устойчивое развитие Арктики" и "Наука и технологии", - сказала она сегодня на заседании рабочей группы "Развитие образования и науки" Госкомиссии по вопросам развития Арктики в Архангельске.
В деловой программе форума возможны дополнения, но основные направления определены. Сессия "Человеческий капитал" будет посвящена туризму, культуре и здоровью. По направлению "Устойчивое развитие Арктики" будут рассматриваться проблемы экологии, транспортных возможностей, а также механизмы развития и повышения инвестиционной привлекательности Арктической зоны Дальнего Востока. Сессия "Наука и технологии" посвящена энергетике и развитию передовых технологий в Арктическом регионе.
В рамках Арктического форума пройдут также международный молодежный образовательный форум "Арктика. Сделано в России", форум арктических муниципалитетов, Арктический бизнес-форум, саммит губернаторов Северного форума и заседание государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
Международный форум "Арктика - территория диалога" пройдет в Архангельске с 29 по 30 марта на площадках Северного арктического федерального университета и Театра драмы. На форуме ожидают более 1800 участников, событие будут освещать более 230 журналистов. Форум проводится при поддержке правительства Российской Федерации и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения приполярных территорий.
Источник: http://tass.ru/obschestvo/4022121