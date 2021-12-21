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Иван Воронцов: Праймериз «Единой России» в Северодвинске как стартап для молодежи

Выборы в Горсовет Северодвинска уже вызвали определенный ажиотаж в информационном пространстве и социальных сетях высоким уровнем конкуренции. Причем и внутрипартийной.

Так, только на праймериз «Единой России» свои заявки на данный момент подали 105 инициативных мужчин и женщин — от тех, кому едва исполнилось 18, до умудренных опытом 65-летних граждан. Это люди самых разных профессий: учителя, врачи, инженеры, руководители предприятий и организаций, строители кораблей, водители, журналисты, работники сферы ЖКХ. Более трети, 36 кандидатов, - работники крупных Северодвинских предприятий «Севмаш», «Звездочка», «Арктика». 16 кандидатов – представители бюджетной сферы: организаций образования, здравоохранения.

Список участников праймериз на выборы депутатов горсовета в этом году отличает большое количество неравнодушной молодежи до 35 лет, готовой развивать Северодвинск – заявил руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов. – Это закономерный ответ на запрос партии «Единая Россия» на обновление.

Как отметил Иван Воронцов, чуть меньше половины кандидатов на праймериз – 47 человек – участники кадрового проекта партии «ПолитСтартап», в их числе финалисты областного молодежного конкурса «Молодые лидеры Поморья». Примечательно, что 11 кандидатов, – студенты вузов и сузов. Начинать, так с юности.

Каждые три из четырех кандидатов, выразивших желание представлять интересы жителей города в совете депутатов, – мужчины. Также на праймериз выдвинули свои кандидатуры 10 действующих депутатов городского Совета.

– Наибольшая конкуренция уже сейчас отмечается на избирательном округе № 19 – 7 претендентов. Следом идут избирательные округа № 5 и № 16 – по 6 заявившихся. На остальных избирательных округах завилось от 3 до 5 человек, - резюмировал руководитель исполкома регионального отделения «Единой России».

В связи с большим количеством желающих принять участие в предварительном голосовании на праймериз партии срок подачи заявок от кандидатов продлили до 13 мая.

Отметим, что «Единая Россия» была и остается единственной партией, отбирающей своих кандидатов через открытое всенародное голосование: люди друг друга знают лучше. «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы в финал предвыборной кампании вышли кандидаты, завоевавшие доверие людей и победившие в честной конкурентной борьбе. Голосование в этом году пройдет в электронном виде. 

05 май 11:17 | : Политика

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