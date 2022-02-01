Глава Архангельска дал старт уборке города к летнему сезону

Сегодня утренняя планерка администрации города была проведена на набережной в районе Красной пристани: техника МУП «Городское благоустройство» продемонстрировала новый комплексный подход к наведению чистоты.
- Вместе с руководством «Городского благоустройства» мы сегодня намечаем фронт работ, чтобы в кратчайшие сроки привести в порядок прогулочные территории. Погода позволяет нам перейти к летнему содержанию, которое в этом году будет проводиться с использованием современных машин. Технику мы приобрели финансовой поддержке областного правительства. Качество и скорость уборки приятно удивят архангелогородцев, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Новая технология уборки после зимы предполагает участие трех машин.
- Сначала идет автомобиль, который увлажняет покрытие дорожек. Следом за ним грязь, образовавшуюся за зиму, рыхлит и собирает трактор со щеткой. А потом проходит пылесос, после чего остатки и пыль оказываются убраны. Сегодня мы провели полный цикл очистки на Красной пристани. После обеда техника по такой же технологии уберет набережную в районе «Праги». Преимущества технологии – отсутствие пыли, комплексность и быстрота, - пояснил директор МУП «Городское благоустройство» Александр Кузнецов.
Сейчас на содержании «Городского благоустройства находится восемь общественных территорий. В течение недели все они будут приведены в порядок. Вопросы содержания также находятся в центре внимания депутатов, поэтому в утренней планерке на набережной приняла участие председатель Гордумы Валентина Сырова.