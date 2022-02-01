Архангельская область: Плюс пять округов

На апрельской сессии Архангельского областного Собрания будет рассмотрен вопрос о преобразовании Лешуконского, Мезенского, Шенкурского, Котласского и, возможно, Холмогорского (если успеют с оформлением заявки) районов в округа.
Наблюдатели расценивают шансы прохождения через депутатское голосование как очень высокие. Тем более, что данный законопроект будет приниматься сразу в двух чтениях.
Данное преобразование исключает двухуровневую систему управления в структуре власти на местах – ликвидируются поселковые администрации и распускаются сельские советы депутатов. То есть, экономятся бюджетные средства (как правило, дотационные), бумажной бюрократии становится меньше, а люди возвращаются к своим исконным профессиям.
На сегодняшний день в регионе уже существуют 5 муниципальных округов, прошедших через ту же процедуру - Вилегодский, Каргопольский, Плесецкий, Верхнетоемский и Виноградовский.
Пока сопротивляется реконструкции вертикали власти только Пинежский район – его депутаты пока не одобрили преобразование.