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Архангельская область: Плюс пять округов

На апрельской сессии Архангельского областного Собрания будет рассмотрен вопрос о преобразовании Лешуконского, Мезенского, Шенкурского, Котласского и, возможно, Холмогорского (если успеют с оформлением заявки) районов в округа.

Наблюдатели расценивают шансы прохождения через депутатское голосование как очень высокие. Тем более, что данный законопроект будет приниматься сразу в двух чтениях.

Данное преобразование исключает двухуровневую систему управления в структуре власти на местах – ликвидируются поселковые администрации и распускаются сельские советы депутатов. То есть, экономятся бюджетные средства (как правило, дотационные), бумажной бюрократии становится меньше, а люди возвращаются к своим исконным профессиям.

На сегодняшний день в регионе уже существуют 5 муниципальных округов, прошедших через ту же процедуру - Вилегодский, Каргопольский, Плесецкий, Верхнетоемский и Виноградовский.

Пока сопротивляется реконструкции вертикали власти только Пинежский район – его депутаты пока не одобрили преобразование.

15 апрель 07:52 | : Политика

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