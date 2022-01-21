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Мэр Архангельска наметил новые пути борьбы с мусором

Вместе с директором ООО «Утилизационно-демонтажная компания» Русланом Каландаровым глава побывал на производственных площадках предприятия и ознакомился с технологическим процессом переработки отходов.  

На площадке в округе Майская горка проводят сбор макулатуры и пластика. Здесь сырье сортируют и прессуют для дальнейшей переработки. В месяц  обрабатывается около 200 тонн картона и пластика. Раньше вторсырье направляли в другие регионы, но сегодня компания ориентируется на местных производителей – налажен контакт с заводом по переработке картона в Котласе.   

Вторсырье компания принимает и от населения. Его можно привезти на базу самостоятельно, а можно сдать «Экомобилю». 

В Северном округе у компании две площадки. На одной собирают и подготавливают к переработке пластик, макулатуру и металлолом. Еще здесь освоили технологию переработки на вторсырье различных видов кабеля и проводов. 

Третья промплощадка расположилась на территории бывшего Соломбальского ЛДК. Здесь компания перерабатывает строительный мусор  -  бетонные, кирпичные строительные отходы, железобетонные старые конструкции.  

- Вторичный щебень с успехом применяется при создании основ под полы, возведении фундаментов, строительстве дренажных систем, для покрытий дорог перед укладкой асфальта, при обустройстве автостоянок, гаражей, тротуарных дорожек, - рассказал Руслан Каландаров.  

В ходе поездки Дмитрий Морев и Руслан Каландаров обсудили перспективы развития предприятия по переработке отходов. В частности, «Утилизационно-демонтажная компания» готова активно участвовать в реализации проекта инициированного в регионе губернатором Александром Цыбульским – «Экобак». Речь идет об утилизации старой бытовой и компьютерной техники. Как напомнила эколог и общественный деятель Айман Тюкина, принявшая участие в рабочей поездке, с 1 марта размещение такого вида отходов на полигонах ТКО запрещено. 

Глава Архангельска подвтердил, что администрация города готова оказать поддержку предприятию, ведь оно занимается решением очень актуальной проблемы.  

- Компания помогает не перегружать полигоны ТКО и запускает отходы в последующий оборот. Это очень важно для сегодняшней системы обращения с мусором. Хотел бы обратить внимание на проблему утилизации старых шин. На базе этого предприятия можно организовать приёмку и отправку на другие базы с целью их переработки шин в резиновую крошку и другие изделия, - предложил Дмитрий Морев. 

 

 

 

24 март 12:41 | : Политика

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