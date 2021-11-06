Заслужил. Ваге Петросян наградил подполковника полиции ключами от квартиры

Ведомственную награду подполковнику полиции вручили первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян и начальник управления МВД России по Архангельской области Александр Прядко.
Кроме этого, сегодня сотрудник полиции получил ключи от муниципальной квартиры. Задача по обеспечению жильем сотрудников органов внутренних дел в отдаленных районах Поморья выполняется по поручению губернатора Александра Цыбульского.
Подполковник полиции Андрей Чепура возглавляет ОМВД России по Ленскому району девять месяцев. До назначения в один из самых отдаленных районов области проходил службу в Северодвинске. По его словам, приехав с семьей в Ленский район, первым делом столкнулся с проблемой отсутствия жилья, приходилось жить на съемных квартирах.
Ключи от квартиры Андрею Чепуре передал первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян.
— Поздравляю вас не только с заслуженной наградой, но и с получением комфортного жилья, которого, как я знаю, вы с семьей ждали достаточно долго. Пусть в вашем доме царят счастье и благополучие. Желаю успешной службы, – сказал вице-губернатор.
Начальник управления МВД России по Архангельской области, генерал-майор полиции Александр Прядко торжественно вручил руководителю ОМВД России по Ленскому району медаль МВД России И.Д. Путилина, которой Андрей Чепура награжден за образцовое исполнение служебных обязанностей.
Александр Прядко поздравил подполковника, а также выразил благодарность администрации губернатора и правительства Архангельской области за поддержку в формировании профессионального кадрового ядра и закреплении специалистов на местах.