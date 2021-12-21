Дмитрий Морев: Архангельск готов дать приют людям с Донбасса

В администрации областного центра просчитывают возможности и условия размещения беженцев.
«Власти Архангельска готовы принять людей, вынужденно покидающих республики Донбасса», - сказал глава Архангельска Дмитрий Морев.
«Архангелогородцы никогда не были в стороне от проблем и бед русских людей, где бы они не жили. Вспомним, что в трудные годы Великой Отечественной войны жители города Архангельска голодали, но из последних сил помогали блокадному Ленинграду», - заявил градоначальник.
Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, власти Архангельска сейчас просчитывают свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины.
Дмитрий Морев подчеркнул, что сейчас в администрации обсуждается количество людей и условия их размещения.
«В ДНР и ЛНР живут люди, по большому счёту одной с нами крови, близкого нам понимания ценностей жизни. Женщины, дети и старики, бегущие от войны, не могут не вызывать наше сострадание, должны найти всемерную поддержку и понимание в России. Сегодня мы все видим, что русские люди в ЛНР и ДНР поставлены на грань жизни и смерти. И мы как северяне, умеющие сопереживать, должны помочь им и принять беженцев.
Да, мы тоже живем непросто. Многие северяне нуждаются в дополнительных мерах социальной поддержки. Но у нас есть самое главное - мирная и спокойная жизнь, чистое и светлое небо, над нами не гремят снаряды, мы не прячемся от войны в подвалах. У нас не гибнут дети!
Мы примем столько беженцев, сколько сможем. Давайте общими усилиями поможем русским братьям и сёстрам!
Всю необходимую работу организуем совместно с правительством региона и рассчитываем на поддержку федерального центра. Уверен, что совместно с народом Донбасса переживём эти непростые времена, и мирные дни снова вернутся в каждую русскую семью, которая волею судьбы живет в ЛНР и ДНР», - заявил Дмитрий Морев.