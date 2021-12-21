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Дмитрий Морев: Архангельск готов дать приют людям с Донбасса

В администрации областного центра просчитывают возможности и условия размещения беженцев.

«Власти Архангельска готовы принять людей, вынужденно покидающих республики Донбасса», - сказал глава Архангельска Дмитрий Морев.

«Архангелогородцы никогда не были в стороне от проблем и бед русских людей, где бы они не жили. Вспомним, что в трудные годы Великой Отечественной войны жители города Архангельска голодали, но из последних сил помогали блокадному Ленинграду», - заявил градоначальник.

Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, власти Архангельска сейчас просчитывают свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины.

Дмитрий Морев подчеркнул, что сейчас в администрации обсуждается количество людей и условия их размещения.

«В ДНР и ЛНР живут люди, по большому счёту одной с нами крови, близкого нам понимания ценностей жизни. Женщины, дети и старики, бегущие от войны, не могут не вызывать наше сострадание, должны найти всемерную поддержку и понимание в России. Сегодня мы все видим, что русские люди в ЛНР и ДНР поставлены на грань жизни и смерти. И мы как северяне, умеющие сопереживать, должны помочь им и принять беженцев.

Да, мы тоже живем непросто. Многие северяне нуждаются в дополнительных мерах социальной поддержки. Но у нас есть самое главное - мирная и спокойная жизнь, чистое и светлое небо, над нами не гремят снаряды, мы не прячемся от войны в подвалах. У нас не гибнут дети!

Мы примем столько беженцев, сколько сможем. Давайте общими усилиями поможем русским братьям и сёстрам!

Всю необходимую работу организуем совместно с правительством региона и рассчитываем на поддержку федерального центра. Уверен, что совместно с народом Донбасса переживём эти непростые времена, и мирные дни снова вернутся в каждую русскую семью, которая волею судьбы живет в ЛНР и ДНР», - заявил Дмитрий Морев.

20 февраль 13:55 | : Политика

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