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Всепогодно. В Исакогорском округе появится крытый хоккейный корт

Планами по улучшению спортивной инфраструктуры поделился глава Архангельска Дмитрий Морев:

- В Исакогорском округе уже в этом году появится крытый хоккейный корт. Здесь смогут заниматься наши юные спортсмены, будут проводиться и массовые катания для жителей округа.

Если открытый каток на ул. Вычегодская можно использовать лишь пока держатся морозы, то под крышей он будет эксплуатироваться круглый год. Сезон тренировок на льду удастся продлить, а летом корт будет действовать как спортзал.

К работам мы приступим в мае, а завершить планируем в декабре этого года. В результате появится утепленный корт с «канадским» типом коробки и раздевалками. Этот важный проект стал возможен благодаря поддержке правительства области. В итоге на возведение крытого корта выделены 24 млн. рублей из областного бюджета и 8 млн. рублей из городского.

Новый спортобъект будет закреплен за Исакогорским детско-юношеским центром.

15 февраль 12:21 | : Политика

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