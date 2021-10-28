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Глава Архангельска рассказал все, что нужно знать о нацпроекте БКД

Администрация Архангельска заключила муниципальные контракты на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».  Работы стартуют уже 11 апреля.  

Исполнять контракты будет два подрядчика – ООО «АГСУМ» и ООО «Дорожный сервис».  

- В этом году мы впервые установили пятилетний срок гарантийных обязательств подрядчика по ремонту дорожного покрытия проезжей части. Ранее он составлял 4 года. В интересах города, чтобы исполнитель понимал меру ответственности за качество производства работ и проводил ремонт по гарантии в течение более длительного периода. Законодательство позволяет нам увеличить срок, и мы этим воспользовались. Данное требование было известно дорожным компаниям, которые приняли участие в аукционах. Сейчас контракты подписаны именно на таких условиях, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 

До 30 сентября будет комплексно отремонтировано 9 дорожных объектов:

 

- ул. Маяковского от наб. Георгия Седова до дома № 66 по ул. Маяковского

 

- ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал

 

- ул. Шабалина от просп. Обводный канал до ул. Воскресенская

 

- ул. Садовая от просп. Ломоносова до проезда Приорова

 

- ул. Смольный Буян от ул. Стрелковая до пр. Ленинградский за исключением от пр. Московский до ГИБДД

 

- дороги в посёлке Гидролизного завода (ул. Менделеева, ул. Гидролизная, ул. Юности, ул. Буденного)

 

- ул. Серафимовича от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал

 

- дорога в поселке Турдеевск (ул. Центральная)

 

- ул. Красноармейская.

 

Еще на 3 объектах до 30 июля будет выполнена замена дорожной одежды проезжей части:

 

- ул. Первомайская от дома № 32 до пр. Ленинградского

 

- ул. Рабочая от ул. Первомайской до ул. Касаткиной

 

- наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челюскинцев.

 

 Стоимость работ по двум контрактам составляет 428 млн. рублей. Самые дорогостоящие объекты из перечня – дороги в поселке Гидролизного завода и в Турдеевске.  

04 февраль 13:43 | : Политика

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