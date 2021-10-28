«Юность» должна жить… но с кем?! Депутаты Архангельска решают судьбу спортшколы

Вчера в Архангельской городской Думе прошла комиссия по вопросам социальной политики под руководством председателя комиссии Александра Афанасьева, на которой продолжилась дискуссия по реорганизации спортивной школы «Юность». В работе комиссии приняли участие председатель городской Думы Валентина Сырова, вице-спикер Александр Гревцов и депутаты Татьяна Подстригань, Мария Харченко, Михаил Блохин, Александр Петухов, Светлана Алефиренко.
Напомним, что 11 января прошла первая встреча в городской Думе по данному вопросу, в ходе которой стороны договорились обсудить проект штатного расписания «обновленной» школы «Юность» в начале февраля.
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На комиссии проект штатного расписания представил Владимир Чуваков, начальник управления по физической культуре и спорту городской Администрации, подробные пояснения дал Кирилл Сютковский, директор МБУ «Спортивная школа №6».
Депутаты городской Думы прокомментировали итоги прошедшей комиссии.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова:
- Сегодня мы обсудили представленный проект, стороны обменялись мнениями. Считаю, что в первую очередь, надо наладить коммуникации между всеми сторонами. Второе, не стоит забывать, что школа находится на окраине, всё-таки детей надо занимать спортом, развивать и массовый спорт. Третье, мы продолжим обсуждение реорганизации спортивной школы, чтобы не пострадал ни коллектив, ни дети. Я предложила провести большую встречу коллектива спортивной школы, на которую надо пригласить руководство города, депутатов и еще раз проговорить «по-честному» все моменты, чтобы не было недопонимания как со стороны коллектива спортивного учреждения, родителей учеников, так и городских властей. Я готова принять участие в такой встрече.
Вице-спикер городской Думы Александр Гревцов:
- На сегодняшний день, я для себя так и не услышал главного аргумента – почему надо так резко проводить реорганизацию «Юности», в чем причина объединения, «где подводные камни».
Депутат Татьяна Подстригань:
- Я представляю Маймаксу и прекрасно вижу, что школу надо не только сохранить, но модернизировать, надо вкладывать средства в развитие материально-технической базы школы. Надо еще не забывать, что школа как спортивный объект – это место притяжения ребят. Давайте в Маймаксе сделаем, наконец-то, современный комплексный спортивный центр на базе спортивной школы. Предлагаю сделать всё возможное, чтобы в ходе реорганизации не развалилась школа, не убежали тренеры, а наоборот, выросла посещаемость спортивных секций, и ни один тренер не ушел из школы.
Резюме по итогу встречи подвел Александр Афанасьев, председатель депутатской комиссии по вопросам социальной политики:
- Детей надо уводить с улицы, мы никому не позволим развалить то спортивное учреждение, которое сейчас успешно функционирует. Да, есть определенные объективные замечания в работе, в штатном расписании со стороны городской Администрации, но по всем моментам мы получили объяснения сегодня со стороны представителей «Юности». Поддержу позицию спикера Думы Валентины Сыровой о необходимости проведения встречи с тренерским составом и руководством города. Ухудшения по зарплате, а тем более необоснованных увольнений тренерского коллектива школы допустить нельзя.