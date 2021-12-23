Путин дал пример, Архангельск подхватил

27 января глава государства традиционно участвовал в мероприятиях, посвященных освобождению блокадного Ленинграда. В этом году, как сообщает ТАСС (https://tass.ru/obschestvo/13542719), на Пискаревском кладбище Президент возложил букет цветов к братской могиле, в которой по документам похоронен его брат.
Пискаревское кладбище, расположенное в Санкт-Петербурге, является крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны, на котором покоятся порядка 500 тысяч защитников и жителей Ленинграда. По архивным данным, здесь же похоронен брат Владимира Путина, погибший в блокадном Ленинграде ребенком.
Массовые захоронения проводились здесь зимой 1941-1942 года. Именно эти годы стали самыми суровыми за всё время блокады. На сегодняшний день установлено только около 150 тысяч имен, но поиски еще продолжаются. Всего за время блокады Ленинграда, продолжавшейся 872 дня, ушли из жизни сотни тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек.
В тот же день в Архангельской области прошла памятная акция «Блокадный хлеб». Основной территорией в этом году вновь стал проспект Чумбарова-Лучинского. Символ акции – небольшой кусочек черного хлеба, вес которого составляет всего 125 граммов. Именно такой была ежедневная норма для ленинградцев, установленная во время блокады.
Специалисты центра «Патриот» и волонтеры рассказывали жителям столицы Поморья исторические факты, связанные с блокадой Ленинграда. Также у северян была возможность подписать открытки с добрыми пожеланиями тем, кто пережил страшные годы войны.