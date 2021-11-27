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Единороссы Архангельской области поднялись на борьбу с пандемией

25 января в Архангельске состоялось заседание Президиума Регионального политсовета Архангельского регионального отделения «Единой России».

Президиум провёл и.п. Секретаря реготделения Партии, губернатор региона Александр Цыбульский. На фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в Архангельской области заседание прошло полностью в дистанционном формате. И первым вопросом, который обсудили члены Президиума, также стал вопрос, связанный с пандемией. Александр Цыбульский напомнил, что в регионе в 2020 году был открыт волонтёрский центр партии «Единая Россия», который зарекомендовал себя эффективной работой в предыдущие волны коронавирусной инфекции. «Это эффективный инструмент помощи и поддержки наших жителей, — отметил Александр Цыбульский. — При сегодняшней эпидемиологической ситуации крайне важно привлечь волонтёров, и в первую очередь волонтёров «Единой России» как наиболее ответственной политической силы, к тому, чтобы люди, находящиеся сегодня в вынужденной изоляции, имели возможность получать все социальные и бытовые услуги».

Возглавляет волонтёрский центр руководитель региональной общественной приёмной Председателя Партии, координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов. Он рассказал о помощи гражданам в период пандемии и о мобилизации работы волонтерского центра «Единой России» в четвертую волну коронавируса, связанную с распространением штамма «омикрон». Так, в состав волонтерского центра входит call-центр, который не только принимает звонки от граждан, нуждающихся в помощи. Его специалисты также занимаются обзвоном граждан, находящихся в группах риска. На сегодня в базе регионального call-центра числится более 32 тысяч человек. Это люди, которые ранее обращались за помощью в общественную приёмную регионального отделения Партии и волонтёрский центр. В муниципальных образованиях в Архангельской области секретарями местных отделений Партии также сформированы контактные группы для оказания помощи с участием представителей власти, некоммерческих организаций и волонтёров. Всего в регионе сегодня около 400 человек, активно занимающихся волонтёрской работой.

Для информирования граждан была организована серия стримов — тематических прямых эфиров в интернете, во время которых специалисты рассказывали о симптомах заболевания, мерах профилактики и вакцинации. По словам Сергея Эммануилова, очередной прямой эфир запланирован на следующий понедельник, 31 января. Во время него медицинские работники и представители региональной власти расскажут о текущей ситуации с коронавирусом в Архангельской области, вакцинации и особенностях применения вакцины «Спутник-М» для подростков 12-18 лет, которая уже поступила в нашу область. Точное время прямого эфира и ссылка на него будут размещены дополнительно. Следите за обновлениями на сайте. Телефон регионального call-центра «Единой России» (8182) 28-66-02.

Александр Цыбульский поблагодарил волонтерский центр «Единой России» за ту работу, которая уже была проделана в предыдущие волны пандемии и предложил с учётом специфики нового штамма дополнить перечень направлений, по которым будут задействованы волонтёры. В частности, это доставка экспресс-тестов и медикаментов в труднодоступные территории, чтобы не отвлекать на это медицинские ресурсы. Продолжится и практика доставки пациентов, необходимых продуктов и лекарств больным на дом, а также помощь автоволонтёров медицинским работникам. При этом автоволонтёры смогут пользоваться заправочными картами одой из компаний, занимающихся продажей топлива. Договорённости об этом уже достигнуты. 

Также в ходе Президиума его члены обсудили работу ещё двух партийных проектов «Единой России»: регионального «Сильные муниципалитеты — сильная область» и федерального «Историческая память». А также приняли решение о созыве Конференции Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия».  Первый этап Конференции запланирован на 25 февраля 2022 года. На нём состоится избрание Секретаря Архангельского регионального отделения Партии и его руководящих органов.  

26 январь 11:43 | : Политика

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