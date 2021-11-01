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Мэр Архангельска обещал найти деньги для полной уборки города от снега

Дмитрий Морев в ходе рабочей поездки по городу оценил качество уборки дорог и дворовых территорий Архангельска.

Глава начал с Северного округа, где муниципалитет заключил контракт на уборку территорий, собственность на которых не разграничена.

Вместе с и.о. главы Северного округа Гидаятом Шукюровым они проверили, как подрядчик работает во дворах.

- Мы видим, что ситуация непростая, снега выпало очень много – по данным Севгидромета, осадков в полтора раза больше, чем обычно, снегопады продолжатся. Подрядчики за всю прошлую зиму вывезли на полигон 78 тысяч тонн снега, а с ноября прошлого года уже вывезено 115 тысяч тонн. Сейчас показатель составляет более 3000 тыс. тонн снега в сутки. На уборку дворов город выделил округам около 14 млн. рублей. При необходимости мы найдем дополнительные средства, чтобы продолжить работу, - сказал Дмитрий Морев.

Напомним, администрация впервые заключила контракты, чтобы помочь УК при уборке дворовых территорий, сегодня МДУ увеличило число техники до 85 единиц, на внутриквартальных проездах работает подрядчик «Ава-Групп».

- У нас есть около недели, чтобы выровнять ситуацию, для этого нельзя сбавлять темпы. Например, подрядчик в Северном округе работает 15 часов в день, прошу УК тоже усилиться и обращать внимание на жалобы горожан, - сказал Дмитрий Морев.

Отметим, что в этом году из 50 зимних дней только 15 были без снегопада. В ближайшие выходные, по данным Севгидромета, осадки продолжатся. Ситуация осложняется нехваткой свободной техники.

 

21 январь 16:37 | : Политика

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