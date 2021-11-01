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Александр Спиридонов: "Мы продолжим газификацию районов Архангельской области"

Владимир Путин в ходе совещания с Правительством 12 января поддержал предложения по реализации программы социальной газификации, которые озвучил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В первую очередь - чтобы главы субъектов стали руководителями региональных штабов по газификации.

«Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Мы понимаем свою ответственность и то, что успешное выполнение социальной газификации во многом зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти», - подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, поставленная Президентом задача – подключить до конца года всех желающих – является приоритетной для партии.

«Для ее решения «Единая Россия» задействовала максимальные ресурсы. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных партии», - сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что «Единая Россия», Правительство и «Газпром» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение газового оборудования российского производства. Сейчас в среднем по стране она составляет 94 тысячи рублей. По инициативе партии и при поддержке Правительства ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами на приобретение газового оборудования.

«В ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие решения», - сообщил секретарь Генсовета партии.

Он также отметил, что «Единая Россия» поможет Правительству реализовать программу обеспечения всех жителей регионов надежными и экологически чистыми источниками энергии. Сейчас сетевой газ есть не во всех субъектах РФ, поэтому там необходимо использование альтернативных источников – например, чистых угольных технологий, сжиженного газа или электрификация котельных.

Помимо этого, Андрей Турчак обратился к Президенту с предложением установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. Порядок их работы до сих пор не определен.

«Это несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Требуется системное решение. С Алексеем Миллером, с «Газпромом» такой подход согласован», - отметил Андрей Турчак.

Президент одобрил инициативы «Единой России» и поручил Правительству, партии и общественным организациям подключиться к выполнению программы социальной газификации.  

«Предложения, которые сформулированы, безусловно будут поддержаны. От этого зависит качество жизни наших граждан», - сказал Владимир Путин.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак добавил, что наиболее активно социальная газификация проходит в Томской, Московской и Новосибирской областях, Чечне и НАО. Законы, обеспечивающие бесплатное доведение газа до домовладений, Правительство разработало вместе с «Единой Россией», напомнил он.

«Был создан Федеральный штаб по газификации. В его работе активное участие принимает «Единая Россия». Вчера на штабе с Андреем Турчаком особое внимание было уделено сохранению высоких темпов работ и выполнению поставленных задач по газификации до конца 2022 года», - добавил Александр Новак.

«В соответствии с поручениями президента в населенных пунктах, до куда довели газ, работы по социальной газификации должны быть выполнены уже в этом году. Будем внимательно контролировать выполнение работ.

Кроме того, необходимо продолжать газификацию районов Архангельской области. Это будет стимулировать развитие промышленности, сельского хозяйства, животноводства и лесной отрасли, что  позволит создать новые рабочие места и обеспечить пополнение регионального бюджета», - комментирует Александр Спиридонов, депутат ГД.

Напомним, 11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах.

14 январь 11:25 | : Политика

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