"Как патриот патриоту". Патриарх Кирилл наградил лидера ЛДПР

Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Либерально-демократической партии России, руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимиром Жириновским состоялась 30 ноября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве.
Владимиру Вольфовичу исполнилось 75 лет. Во внимание к вкладу в укрепление церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил гостя ордена благоверного князя Даниила Московского I степени.
«Сердечно поздравляю Вас, Владимир Вольфович, с высокой наградой Церкви, — сказал при вручении награды Патриарх Кирилл. — Мы ценим Ваш вклад в политическую жизнь страны. Вы возглавляете партию, которая является оппозиционной. Но это первая партия, которая составила в свое время альтернативу единственной партии в нашей стране. И несмотря на то, что Вы являетесь партией оппозиционной по отношению к правящей партии, Вы всегда занимали патриотическую позицию».
«В Вашей деятельности всегда просматривалась забота о народе и доброе отношение к Церкви, что мы ценим. Это те параметры, которые определяют подлинный профиль политика; это и его отношение к стране, к народу и к духовным ценностям народа и государства. Мы еще раз сердечно Вас поздравляем, желаем Вам помощи Божией, долгих лет как физической жизни, так и политической жизни. Рад, что в этот день я могу с Вами встретиться», — добавил Святейший Владыка.
«Это самая дорогая награда, потому что она исходит от нашего высшего духовного лица — Патриарха Московского и всея Руси; и я был очень рад, когда услышал это известие», — сказал, в свою очередь, Владимир Жириновский.
«Действительно, больше всего внимания мы всегда уделяли восстановлению всего, что связано с Русской Православной Церковью. Мы всегда выступали за то, чтобы вернуть все храмы, компенсировать потери, — заявил лидер ЛДПР. — Сегодня вся страна покрыта храмами, везде колокола Русской Православной Церкви, и я могу смело сказать, что из всех политических партий, а мы уже восьмой созыв (в Государственной Думе — Ред.), тридцать лет почти, мы единственные всегда об этом говорили. И патриотизм у нас был на первом месте!»
«Мы всегда защищали Россию, на всех площадках, и всегда старались увязать свои помыслы и действия с Вами, Ваше Святейшество, и с нашей Русской Православной Церковью», — заверил В.В. Жириновский.
«Поэтому еще раз огромное спасибо Вам и за этот орден. Всегда это будет самый дорогой орден для меня, и будем еще больше работать, стараться для Вас лично и для Русской Православной Церкви в масштабах всей нашей страны», — заключил председатель Либерально-демократической партии России.
(по материалам Архангельской епархии)