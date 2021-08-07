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Сессия Архангельского областного Собрания может начаться со скандала

Напомним, она начнет свою работу 1 декабря.

Как правило, обсуждение федеральных законопроектов, спущенных Госдумой в регионы на утверждение, проходит в самом конце. Однако на этот раз лидер фракции коммунистов Александр Новиков обратился к спикеру АОСД Екатерине Прокопьевой с предложением начать рабочий день с рассмотрения закона о новых ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. То есть, обязательное предъявление QR-кодов в торговых центрах, на транспорте и пр.

Ситуацию объяснил первый секретарь регионального обкома КПРФ Александр Гревцов:

— Задача властей сегодня получить «всеобщий одобрям-с» законопроектов о «QR-кодах», как говорил герой бессмертной комедии Леонида Гайдая, «без шума и пыли», не допустив их реального публичного обсуждения. Однако в КПРФ считают, что законопроекты, которые затрагивают интересы всех граждан страны, должны обсуждаться максимально открыто, с максимально публичным обсуждением и, по возможности, по результатам проведения всенародного референдума.

Исходя из вышесказанного, с уверенностью можно предположить, что фракция КПРФ будет голосовать «против», по крайней мере, оттягивать решение данного вопроса на неопределенный срок. Количество голосов ей вряд ли позволит это сделать… но хайп будет.

Напомним, что именно коммунисты организовали в Поморье сбор подписей за отмену ковидных ограничений и против обязательной вакцинации. Забыли, как их предшественники из КПСС, делая поголовные прививки школьникам младших классов, даже не думали спрашивать разрешения у родителей.

26 ноябрь 15:26 | : Политика / Скандалы

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