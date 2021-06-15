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«Единая Россия» в Архангельской области продолжает помогать людям

В условиях новой волны пандемии активисты «Единой России» продолжают оказывают адресную помощь врачам и всем нуждающимся гражданам.

 «Сегодня мы решили поддержать наши станции скорой помощи, тех людей, которые каждый день находятся на передовой и спасают жизни. Спасибо вам за ваш труд.

На базе партии продолжает работу волонтерского центр и волонтёры центра готовы оказывать всевозможную помощь и поддержку нуждающимся. Наши волонтеры уже развозят лекарства и продукты заболевшим и маломобильным граждан. Нельзя оставаться в стороне в сложный для всех период», – отмечает руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Дорофеев.

Депутаты государственной Думы, совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» и активистами МГЕР доставили на станции скорой помощи новые микроволновые печи, электрочайники, а также сладкие пироги, чтобы поддержать и поблагодарить медиков за их каждодневный тяжелый труд.

Депутат Государственной Думы Михаил Кисляков посетил доставил на Ломоносовскую подстанцию скорой помощи новую микроволновую печь, электрочайник, а также сладкие пироги, чтобы поддержать и поблагодарить медиков за их каждодневный тяжелый труд.

«Необходимо заботиться о тех, кто ежедневно спасает жизни и ухаживает за пациентами, – отметил Михаил Кисляков. – Сегодня мы посетили Ломоносовскую подстанцию скорой помощи, чтобы не только выразить слова благодарности медикам за их тяжелый труд, но и поддержать их подарками и сладкими комплементами к чаю. Я считаю, что всем стоит ответственнее относится к вакцинации – это поможет не только сократить число вызовов скорой помощи, но и уменьшить число смертности в регионе».

Заведующая Ломоносовской подстанции скорой помощи Светлана Перфильева отмечает, что нагрузка на медицинский персонал возросла, количество вызовов растет каждый день, поэтому и увеличивается период ожидания у пациентов.

«Работаем почти без отдыха, поэтому очень приятно, когда ценят наш тяжелый труд. Мы работаем не в платной медицине, наш символ – красный крест, то есть – бесплатная помощь.

Когда пациенты нам говорят добрые слова, у нас появляются силы работать дальше. А тут еще и подарки – это очень здорово и приятно. Теперь наши бригады смогут в перерывы, которые бывают не так часто, немного отдохнуть и выпить чаю с вкусными пирогами. Спасибо за доброе отношение, внимание и такие нужные подарки», – отмечает Светлана Перфильева.

06 ноябрь 16:29 | : Политика

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