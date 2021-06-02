Дмитрий Юрков может поменять депутатство

Как известно, депутат Госдумы седьмого созыва Дмитрий Юрков не прошел праймериз «Единой России» на новый срок, серьезно проиграв в популярности молодому амбициозному представителю Севмаша Александру Спиридонову.
Но это не значит, что опытный политик, побывавший в роли спикера АрхГорДумы, опустил руки. В обществе, близком к политическому бомонду региона, муссируется слух, что выигравший праймериз по довыборам в областное Собрание (3-й одномандатный округ) Дмитрий Гвоздев отказался от идеи депутатства и готов уступить свое место кандидата именно Юркова. На чем основывается такая договоренность, не уточняется.
Нашей редакции пока не удалось взять комментарий лично у Дмитрия Васильевича… но мы не теряем надежды.
Кстати, в областной Думе Юрков никогда не заседал, почему бы не восполнить этот пробел. И партию менять не надо… а то многими практикуется.