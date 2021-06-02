ЛДПР определилась с кандидатами в Госдуму – северодвинец и одна неизвестная

На прошедшем в Москве съезде Либерально-демократической партии оглашены фамилии кандидатов, которые поборются за места в Государственной думе VIII cозыва.
В общепартийный (совместный с Республикой Коми) список от региона вошли:
- вторым номером депутат АОСД (глава фракции) Александр Федорков;
- четвертым номером депутат АрхГорДумы (глава фракции) Мария Харченко.
«Паровозом» в списке идет действующий депутат Госдумы, он же партийный куратор региона Олег Лавров.
Одномандатные округа:
- 72-й (условно север) – депутат АОСД, северодвинец Владимир Сухарев;
- 73-й (условно юг) – Екатерина Алехинцева.
О последней известно лишь то, что она является помощником все того же Лаврова.
Наблюдатели, глядя на кандидатов-одномандатников, только качают головой – у Жириновского Архангельская область явно не приоритетах…