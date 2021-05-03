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Не пей, не кури, не изменяй ближнему. Депутат от Архангельской области с думой о Родине

Ирина Чиркова (фракция «Справедливая Россия») поделилась своим ощущением праздника День России:

Чувство Родины и «родового гнезда», общности с огромной страной, единения с чудеснейшей природой и гениальным народом - уникальное чувство. Это одновременно чувство гордости и тревоги, нежности и неприятия несправедливости, домашнего уюта и полёта мечты! А главное - это душевные переживания за настоящее и будущее родной стороны...

И сегодня, в День России, очень хочется напомнить себе и каждому, что мы и есть история нашей Родины. Каждый день своими делами, своими помыслами, действиями или бездействиями мы двигаем машину истории. И здесь хочется вспомнить слова Михаила Задорнова: «Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из России. Тем более делать в ней революцию. Просто не мусори, не матерись, начни ездить по правилам на дорогах, не давай взяток, не бери взяток, не пей алкоголь и не кури, не изменяй любимому человеку, уважай культуру и учи историю отчизны, уважай стариков. И сам не заметишь, как окажешься в цивилизованном государстве».

Само государство, хотелось бы, чтобы тоже отвечало взаимностью. Чтобы не было в России брошенных городов и деревень, чтобы не нищенствовали старики, чтобы не приходилось всем миром собирать деньги на операции детям. Чтоб ценился честный добросовестный труд и здоровая семья, уважение к дедовым медалям и бабушкиным песням. Чтобы каждому было тепло и уютно под голубым небом России...

12 июнь 10:26 | : Политика

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