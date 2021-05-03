"Мы верим в процветание страны и Поморья". Глава Архангельска о Дне России

Ежегодно 12 июня наша страна отмечает День России. Жителей столицы Поморья с главным государственным праздником поздравляет глава города Дмитрий Морев.
- Дорогие архангелогородцы! Примите самые искренние поздравления с государственным праздником – Днем России! Этот день – символ единения и гордости за нашу Родину, ее историю, культуру, за жителей, которые во все времена, не жалея сил, трудились, вставали на защиту страны, обеспечивали ее развитие. Мы все любим Россию, наш Север, дорогой сердцу Архангельск. Мы верим в успех и процветание страны и Поморья.
Эти чувства любви и веры, гордости и добрых надежд – во всех наших делах: в работе, в заботе о детях и родителях, в желании сделать жизнь вокруг лучше. Мы с вами в ответе на страну и наш город и потому со всей ответственностью беремся за большие проекты и малые дела. Все вместе мы активно благоустраиваем Архангельск, создаем комфортную городскую среду для себя и будущих поколений. От нас зависит, какой Россия будет завтра. Поэтому мы сделаем все, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся старшими поколениями. Поздравляю вас с общим праздником, желаю всем крепкого здоровья и счастья, оптимизма и уверенности в собственных силах, мира и благополучия, - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.