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В Архангельской области депутаты-единороссы отчитаются за пятилетку

10 июня на очередной конференции Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» дан старт отчетной кампании и работе над новой предвыборной партийной программой.

«До 10 июля главы и депутаты-единороссы всех уровней должны отчитаться о своей работе. Важно, чтобы этот отчёт состоялся не в узком кругу, не на закрытых собраниях, а на открытых встречах жителями, с выездом в населенные пункты и предприятия, на объекты, на которых было сосредоточено внимание Партии, — отмечает секретарь регионального отделения Партии Иван Новиков. — «Единая Россия» — единственная в стране партия, которая на регулярной основе отчитывается перед своими избирателями за то, что сделано на всех уровнях власти — от федерального до поселенческого. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев уже представил федеральный отчёт Партии 9 июня.
Именно такой постоянный диалог с обществом, с избирателями дают нам возможность последовательно и настойчиво выполнять наказы, данные людям в ходе избирательных кампаний различного уровня».

Иван Новиков также отметил наиболее востребованные направления для региона, которые были реализованы в рамках предвыборной программы 2016 года. Это строительство новых детсадов, школ, спортивных центров, домов культуры, модернизация системы первичного здравоохранения, переселение граждан из ветхого жилья, строительство дорог, поликлиник и больниц, улучшение благоустройства, особенно в сельских территориях. 

«В повестке дня регионального отделения — поддержка человека, защита его прав. Именно эта задача, положенная президентом России Владимиром Путиным в основу современной политики российского государства и нашей Партии, для нас является ключевой. За пять лет мы серьезно обновили региональное законодательство и направили его на заботу о человеке. Разработаны и приняты меры защиты семей, материнства и детства, поддержки людей старшего поколения. Бюджет региона также направлен на реализацию национальных целей, обозначенных в указах президента», — подчеркнул Иван Новиков.

Одним из политических итогов за последнюю пятилетку стало и значительное расширение сети первичных отделений «Единой России», и депутатских объединений в муниципальных образованиях, кадровое обновление в Партии, появление новых лиц, особенно молодежи, и как результат — победы на выборах регионального и муниципального уровня.

«Партия в регионе не теряет популярности и влияния: ежемесячно наши партийные ячейки принимают десятки людей в сторонники и члены партии, — отметил Иван Новиков. —
Ответственные и трудолюбивые люди, которые искренне любят Архангельскую область, голосуют за нашу Партию, за Президента России, активно участвуют в наших проектах и прикладывают все усилия для решения возникающих проблем, для развития нашего региона — вот главный политический итог пятилетки».

Напомним, 19 июня в Москве пройдёт XX Съезд Партии, где будут утверждены окончательные списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре этого года.  

11 июнь 16:27 | : Политика

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