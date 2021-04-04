В «Единой России» подвели итоги предварительного голосования. Списки кандидатов от Архангельской области

Федеральный оргкомитет утвердил проект списка партии на выборах в Госдуму.
В списке кандидаты расположены в порядке убывания отданного за них количества голосов, отметил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.
«Список будет утвержден уже на Съезде. С разбивкой на общефедеральную группу и ее региональные части», — сказал Александр Карелин.
Он отметил, что прошедшее предварительное голосование поставило абсолютный рекорд по количеству людей, которые захотели принять в нем участие — 11,8 млн человек отдали свои
«Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», — подчеркнул председатель федерального оргкомитета.
Самая большая активность на электронном голосовании зафиксирована в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Явку более 20% относительно общего числа избирателей на счетные участки показали Республика Тыва, Крым, Брянская область, Чеченская Республика и Республика Дагестан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, отметил Александр Карелин.
Участие в борьбе за право баллотироваться на выборы в Госдуму от «Единой России» принимали порядка 5,8 тысяч кандидатов. Это почти в два раза выше аналогичных показателей 2016 года. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место — фактически в два раза выше, чем пять лет назад. Были и регионы-рекордсмены — к примеру, в одномандатном округе Краснодарского края конкуренция доходила до 25 человек на место. Больше половины (52%) претендентов — беспартийные. Примерно треть кандидатов — волонтеры и общественники.
При этом процедура прошла без значительных нарушений, подчеркнул Александр Карелин. В федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» поступило 98 жалоб, связанных с работой в регионах. Еще 54 — на федеральном уровне. Это кратно меньше в сравнении с 2016 годом. Основная масса из них уже рассмотрена.
«Не все мотивированы, сразу признаюсь. Где-то жаловались на невозможность посчитать на участках счетных, но когда смотрим дату и время подачи, то это происходит в период, когда еще участок работал —16-17 часов», — сказал Александр Карелин.
На рассмотрении остается одна жалоба, подчеркнул Александр Карелин.
«Одна жалоба передана в конфликтную комиссию. До Съезда по ней будет проведена работа и подготовлен доклад Председателю партии Дмитрию Медведеву», — отметил руководитель федерального оргкомитета.
Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.
«В Архангельской области предварительное голосование прошло в онлайн-формате без жалоб и замечаний, что говорит о прозрачности и легитимности процедуры голосования, — отметил Сергей Ковалев, председатель Архангельского регионального комитета по проведению предварительного голосования. — Для Архангельской области это предварительное голосование также стало массовым, у нас порядка 48 тысяч человек зарегистрировались на сайте PG.ER.RU, из них проголосовали около 40 тысяч, что говорит об активной жизненной позиции жителей региона».
Итак…
Партийный список Архангельской области:
1.Вторыгина Елена Андреевна, 17.08.1957г.р
2.Прокопьева Екатерина Владимировна, 26.04.1972г.р
3.Новиков Иван Владимирович, 22.01.1985г.р
4.Чесноков Игорь Александрович, 11.05.1968 г.р
5.Калимуллин Рим Мукамилевич, 25.11.1963г.р
6.Полозов Алексей Сергеевич, 29.09.1983г.р
7.Кольцов Кирилл Юрьевич, 15.03.1982г.р
8.Котцов Виктор Алексеевич, 16.11.1990г.р
9.Ковалев Сергей Михайлович, 25.03.1961г.р
10.Зыкова Юлия Сергеевна, 21.01.1984г.р
11.Торопов Владимир Алексеевич, 21.07.1991г.р
12.Иванов Артем Андреевич, 01.08.1982г.р1
13.Челпанов Иван Геннадьевич, 17.12.1979г.
Архангельский одномандатный избирательный округ No 72
Спиридонов Александр Юрьевич, 03.01.1989 г.р
Котласский одномандатный избирательный округ No 73
Вторыгина Елена Андреевна, 17.08.1957 г.р.