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В Поморье продолжается предварительное голосование за кандидатов в Государственную Думу

Напомним, в период с 24 по 30 мая проходит голосование, во время которого кандидатам и их помощникам запрещено выступать с агитацией  —  агитационный период продолжался с 05 марта по  23 мая.

Несмотря на это, пользователи социальных сетей замечают призывы отдать свой голос в пользу определенных кандидатов как в личных сообщениях, так и в рабочих коллективах. Ситуацию прокомментировал Сергей Ковалев, Член Генерального Совета Партии, Председатель Архангельского организационного комитета по проведению предварительного голосования:

—​ Мы фиксируем все сообщения и тщательно выясняем все обстоятельства, а также источники подобной информации, появляющейся в интернете. Стоит отметить, что мы прогнозировали высокую конкуренцию, но, к сожалению, активность некоторых кандидатов и стремление одержать победу в голосовании любой ценой перерастает в очевидную попытку дискредитации процедуры предварительного голосования. Такие действия, в случае их подтверждения, будут пресекаться.

Если вам стали известны подобные случаи – обращайтесь на горячую линию регионального ресурсного центра (8182) 28-66-02.

Зарегистрироваться в качестве выборщика на предварительное голосование можно до 28 мая включительно. Для этого необходимо зайти на сайт PG.ER.RU и нажать на кнопку «Хочу проголосовать». Затем нужно подтвердить свои данные через Госуслуги. Голосование продлится до 20:00 30 мая.

 

27 май 19:30 | : Политика

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