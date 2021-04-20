В Поморье продолжается предварительное голосование за кандидатов в Государственную Думу

Напомним, в период с 24 по 30 мая проходит голосование, во время которого кандидатам и их помощникам запрещено выступать с агитацией — агитационный период продолжался с 05 марта по 23 мая.
Несмотря на это, пользователи социальных сетей замечают призывы отдать свой голос в пользу определенных кандидатов как в личных сообщениях, так и в рабочих коллективах. Ситуацию прокомментировал Сергей Ковалев, Член Генерального Совета Партии, Председатель Архангельского организационного комитета по проведению предварительного голосования:
— Мы фиксируем все сообщения и тщательно выясняем все обстоятельства, а также источники подобной информации, появляющейся в интернете. Стоит отметить, что мы прогнозировали высокую конкуренцию, но, к сожалению, активность некоторых кандидатов и стремление одержать победу в голосовании любой ценой перерастает в очевидную попытку дискредитации процедуры предварительного голосования. Такие действия, в случае их подтверждения, будут пресекаться.
Если вам стали известны подобные случаи – обращайтесь на горячую линию регионального ресурсного центра (8182) 28-66-02.
Зарегистрироваться в качестве выборщика на предварительное голосование можно до 28 мая включительно. Для этого необходимо зайти на сайт PG.ER.RU и нажать на кнопку «Хочу проголосовать». Затем нужно подтвердить свои данные через Госуслуги. Голосование продлится до 20:00 30 мая.