Депутаты АрхГорДумы: Бюджет не мечты… но все-таки

Главное событие сегодняшней сессии Архангельской городской Думы – отчет об исполнении бюджета за 2020 год. Он исполнен по доходам на 12 411 756 100 рублей, по расходам — на 12 267 967 400 рублей. То есть, несмотря на сложности минувшего года, прежде всего связанные с ограничениями по пандемии коронавируса в регионе, имеет место профицит в сумме 143 788 700 рублей. Пусть небольшой, но все-таки.
В итоге отчет администрации областной столицы был принят большинством народных избранников, присутствовавших на сессии – 24 голосов из 26.
Предлагаем вашему вниманию комментарии депутатов.
Председатель городской Думы Валентина Сырова:
- Бюджет был исполнен достойно. Всего 3% не хватило, чтобы исполнить его на 100% и на это были объективные причины. Вопросов у депутатов было много, но все они касались больше технических моментов, уточнения цифр и сумм, направленных на ремонт школ, вопросов организации безопасности детей. Лишь одна статья в бюджете, по памятникам культуры - провисла, т.е. была не исполнена.
Сергей Чанчиков (ЕР):
- В 2020 году бюджет был беспрецедентно большой, более 12 миллиардов рублей. На фоне того, что мы пережили непростой год, пандемийный, нам удалось сохранить все доходы городского бюджета. Более того, мы сохранили и профицит на уровне 144 миллионов, что в принципе, для исполнения бюджета, очень хороший показатель. Это говорит о слаженной работе Администрации города: ни одна из социальных программ не была приостановлена, ни один проект не прекратил реализовываться. Также стоит отметить беспрецедентное выделение средств городу из регионального бюджета. Около двух миллиардов рублей было выделено на помощь, в том числе, для предпринимателей.
Павел Гвоздухин (СР):
- Из минусов могу обозначить лишь отсутствие роста собственных доходов по сравнению с прошлым годом, т.е. доходы городского бюджета остались на прежнем уровне, а для развития города они должны расти хотя бы на уровень инфляции. К примеру, в прошлом году их рост составил 10%. Из положительных моментов хочу отметить увеличение инвестиционной составляющей. Этот показатель увеличился на 12% от всех доходов, что в полтора раза больше, чем в предыдущем году.
Александр Гревцов (КПРФ):
- Профицит бюджета был сформирован из двух составляющих: тех финансовых вливаний, которые пришли к нам из областного бюджета в конце 2020 года, но практически освоить их мы не имели возможности, и тех средств, которые были заложены на конкретные статьи, но по объективным причинам мы не смогли их исполнить. Если отбросить эти факторы, то получится, что бюджет у нас фактически дефицитный, а это на самом деле снижает устойчивость бюджета и негативно сказывается на жителях города. Кроме того, я обратил внимание на то, что средств на капитальный ремонт учреждений образования сегодня закладывается недостаточно. Из 160 миллионов, направленных на эту статью - 70 миллионов ушло на ремонт 77 школы, еще почти 30 - на ремонт третьих этажей в детских садах, т.е. порядка 40 миллионов остается на все учреждения образования в городе Архангельске. А между тем, ремонт крыши детского сада стоит порядка четырех миллионов рублей. Соответственно, ни о каком реальном улучшении положения дел в учреждениях образования, к сожалению, не идет.