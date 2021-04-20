В мэрии Архангельска появился новенький чиновник

Сегодня на сессии городской Думы глава Архангельска Дмитрий Морев представил нового руководителя одного из важнейших направлений: заместителем директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры назначен Александр Константинович Майоров.
Сведения об Александре Майорове лаконичные. Закончил старейшее в России высшее учебное техническое заведение по подготовке высококвалифицированных инженеров, архитекторов и строителей - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Имеет опыт работы инженером, руководителем предприятия, а также стаж муниципальной службы.
О происхождении (географическом) не упоминается.