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В мэрии Архангельска появился новенький чиновник

Сегодня на сессии городской Думы глава Архангельска Дмитрий Морев представил нового руководителя одного из важнейших направлений: заместителем директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры назначен Александр Константинович Майоров.

 Сведения об Александре Майорове лаконичные. Закончил старейшее в России высшее учебное техническое заведение по подготовке высококвалифицированных инженеров, архитекторов и строителей - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Имеет опыт работы инженером, руководителем предприятия, а также стаж муниципальной службы.

О происхождении (географическом) не упоминается.

 

26 май 13:34 | : Политика

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