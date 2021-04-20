Иван Новиков: "Конкуренция на предварительном голосовании серьезная"

На 25 мая в регионе выборщиками зарегистрировались порядка 39 тысяч человек, регистрация продлится до 28 мая
На заседании фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов, состоявшейся 25 мая, Председатель комитета АОСД по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту, Секретарь Архангельского регионального отделения Партии Иван Новиков рассказал о том, как проходит электронное предварительное голосование, начавшееся 24 мая.
«24-30 мая — это итоговая неделя, когда идет активное голосование, а зарегистрироваться выборщиком можно до 28 мая— сказал Иван Новиков. — За весь период проведения процедуры предварительного голосования в региональный оргкомитет поступило 46 заявлений от 33 кандидатов, как на выдвижение кандидатом на выборы в Госдуму, так и на довыборы в Областное собрание. Среди заявившихся участников предварительного голосования молодежь до 35 лет составляет 27%, в этот раз мужчин среди кандидатов значительно больше — 84%. Чуть больше половины заявившихся — члены партии «Единая Россия», и примерно по 1/4 — сторонники Партии и беспартийные. Конкуренция среди кандидатов достаточно серьёзная.
С 24 мая началось электронное предварительное голосование, и мы срезу же столкнулись с DDoS-атакой на сайт PG.ER.RU. Нас предупреждали о таком развитии событий, и в принципе в течение нескольких часов работоспособность сайта была восстановлена. Сегодня идет активное голосование без каких-либо помех. Всего на 25 мая у нас в регионе зарегистрировались в качестве выборщиков порядка 39 тысяч выборщиков, регистрация идет активно и продолжится до 28 мая. Из числа зарегистрировавшихся проголосовали уже 35%».
Иван Новиков также напомнил, что с момента регистрации в качестве выборщика до возможности проголосовать проходит некоторое время (до суток), которое необходимо для подтверждения личности на портале Госуслуг. Он так же сказал, что на базе регионального отделения Партии открыт ресурсный центр, где можно получить исчерпывающую консультацию по процедуре предварительного голосования и помощь в регистрации.
Сергей Эммануилов, Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению:
— Предварительное голосование в онлайн-режиме — это вызов, с которым мы столкнулись во время пандемии. Ресурсный центр помогает наработать практику новых взаимоотношений с нашими избирателями, быть ближе.
Сергей Сорокин, кандидат политических наук, проректор по социальной и воспитательной работе САФУ им. М.В. Ломоносова:
— Предварительное голосование — это уникальная процедура, которая дает возможность молодым кандидатам и опытным депутатам выступать на равных. Радует, что это позволяет заинтересовать молодых людей политикой, судьбой страны и региона. Я уже отдал свой голос. Советую и вам не оставаться в стороне и принять активное участие в политической жизни Архангельской области.
Анна Заседателева, Председатель Собрания депутатов МО "Шенкурский муниципальный район":
— Предварительное голосование — это возможность выбрать достойных кандидатов, которые будут представлять Архангельскую область в Государственной Думе. Я, например, сразу сделала свой выбор, как появилась такая возможность: проголосовала на сайте pg.er.ru 24 мая. Онлайн-голосование оказалось понятным и не сложным. Такое голосование позволяет выразить своё мнение всем желающим. И у каждого, кому исполнилось 18, есть возможность проголосовать до 30 мая.
Мария Валуйских, заместитель руководителя регионального штаба Молодой Гвардии «Единой России»:
— Зарегистрироваться на сайте предварительного голосования очень просто, главное — иметь подтвержденную запись на Госуслугах. Сделать свой выбор может каждый, тем более что все проходит онлайн, что очень удобно и никуда не надо идти.
Любовь Антуфьева, Серебряный волонтер:
— Я член наблюдательной комиссии, для меня главное — удостовериться, что процедура проходит открыто и честно. А как это сделать? Правильно, принять участие самой. Это оказалось не так сложно, как я думала. Я обратилась в ресурсный центр «Единой России», и волонтеры центра мне все подробно объяснили и помогли зарегистрироваться. Нужно иметь учетную запись на портале «Госуслуги», зайти на сайт pg.er.ru, зарегистрироваться и проголосовать за одного или нескольких кандидатов. Я рекомендую всем участвовать в предварительном голосовании, это просто!