Партия Дела укрепляет свои позиции в Архангельской области

Пока региональные представительства парламентской четверки, погрязая во внутренних интригах, раскачиваются перед выборами в Государственную Думу, в Архангельскую область приходят партии, не имеющие представительства в нижней палате Российского Парламента – Государственной Думе.
Одним из таких «открытий сезона» стало региональное отделение «Партии Дела», заявившее о себе незадолго до избрания главы Котласа, став единственной политической силой, выразивший публичную поддержку Светлане Дейнеко, в итоге занявшей этот пост. Мы писали об этом (http://rusnord.ru/politic/50844-partija-dela-v-kotlas..).
На прошедшей не так давно встрече с архангельскими журналистами, организованной Партией Дела секретарь Федерального Совета Алексей Лапушкин представил руководителя регионального отделения Диану Рудницкую. Он также рассказал, что партия была создана в 2012 года на основе общественного движения «Стоп ВТО» по инициативе известного российского промышленника, президента ассоциации «Росспецмаш» и совладельца завода «Ростсельмаш» Константина Бабкина. Сегодня политическая партия представлена в 63 регионах страны. Она объединяет производственников, аграриев и всех тех, кто заинтересован в разумной промышленной политике и развитии несырьевого сектора экономики в России.
Партия Дела объявила свою главную цель: добиться законными способами изменения нынешнего экономического курса, который по оценкам членов партии был навязан нашему государству еще в 90-е годы и несовместим с реальной жизнью страны. Главной причиной недовольства проводимой экономической политикой озвученного Алексеем Лапушкиным, как и поводом, чтобы её изменить, является то, что успешные сейчас предприятия развиваются не благодаря поддержке государства, а вопреки вмешательству чиновников.
Из этого вытекает множество последствий, но самые главные из них — бедность и низкий уровень доходов населения. «Партия Дела» ставит своей целью новую индустриализацию России и её регионов. Есть в её программе и ещё один важный раздел — подъём сельского хозяйства и возрождение села. Звучит утопично? По мнению «Партии Дела», нет ничего невозможного, особенно при действенной заинтересованности местной и региональной ветвях власти.
Руководитель регионального отделения Партии Дела Диана Рудницкая пояснила, что одна из задач реготделения – добиваться развития муниципальных образований, используя возможности национальных проектов и госпрограмм. «Мы видим, что государство выделяет средства из федерального бюджета, но в Архангельской области они зачастую так и остаются невостребованными, поскольку нет готовых проектов и инициативы от местной власти. В результате там, где могли бы появиться новые дороги, соцобъекты и необходимая инфраструктура, не происходит никаких позитивных изменений».
В Архангельском региональном отделении Партии Дела уверены: заставить чиновников работать в интересах народа могут неравнодушные муниципальные депутаты, способные объединить вокруг себя общественность для решения конкретных проблем. Партийцы рассчитывают, что после сентябрьских выборов в ряде муниципальных образований области такие народные избранники появятся.
Информацию о деятельности Архангельского регионального отделения «Партии Дела» можно найти по ссылке - https://vk.com/dela29.