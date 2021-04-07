Иван Новиков поздравил северодвинцев с присвоением городу звания «Город трудовой доблести»

Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель комитета областного собрания по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту Иван Новиков поблагодарил всех северян, поддержавших эту патриотическую общественную инициативу.
«20 мая Северодвинску официально присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Это высокая оценка государством вклада Молотовска в Великую Победу нашего народа над фашизмом. Изо дня в день, в неимоверно тяжелых условиях, в голод и холод, под бомбежками и вражескими налетами труженики порта и города ковали Победу, а затем помогали стране подняться из руин, укрепляли мощь и обороноспобность государства.
Присвоение Северодвинску почетного и гордого звания «Город трудовой доблести» - решение, которое мы ждали целый год и приложили к этому много душевных сил. Мы делали это во имя памяти тысяч северодвинцев, которые своим трудом и самопожертвованием приближали Победу, как могли, подчас положив на алтарь служения Родине свою жизнь.
Принципиальная и настойчивая позиция губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского, поддержка руководства партии «Единая Россия», деятельное участие научного сообщества, трудовых коллективов, советов ветеранов, администрации Северодвинска сделали задуманное дело реальностью. Позиция общественности региона была услышана.
От имени тысяч партийцев хочется сказать большое спасибо членам оргкомитета «Победа», президенту России Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку труда и проявленной северодвинцами доблести.
Наш долг и задача – передать память о трудовом и ратном подвиге северян грядущим поколениям. И пусть основой этой работы послужит общественное согласие, которое мы достигли общими усилиями, собирая подписи северян в поддержку этой инициативы, организовывая различные акции и мероприятия среди молодежи.
От имени Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» поздравляю всех жителей региона с этим знаменательным событием!».