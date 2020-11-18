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Депутаты АрхГорДумы: Спорт должен быть доступен любому возрасту

На прошедшем сегодня заседании постоянной комиссии по физкультуре, спорту и туризму под руководством Ростислава Васильевна председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова заместитель председателя Рим Калимуллин и депутаты: Мария Харченко, Александр Афанасьев и Дмитрий Акишев обсудили вопрос о приведении уставов спортивных школ города Архангельска в соответствие с федеральным законодательством.

 По словам Ростислава Васильева, речь идет об устранении возрастного ограничения в Уставе спортивных школ Архангельска для перспективных спортсменов.

- Дело в том, что на сегодняшний день, как только архангелогородец достигает совершеннолетия, руководство спортивных школ вынуждено, в соответствии с Уставом, отчислить спортсмена вне зависимости от его достижений. В федеральном же законодательстве конкретный возраст для обучающихся не указывается. Поэтому, мы предложили Администрации города внести коррективы в Устав спортивных школ, с тем, чтобы снять возрастные ограничения. Это делается для того, чтобы наиболее перспективные спортсмены смогли еще какое-то время тренироваться в группах спортивного совершенствования за счет муниципального заказа, а не уезжать в другие города, будучи отчисленными из школ столиц Поморья, - пояснил Дмитрий Акишев.

 Члены постоянной комиссии по физкультуре спорту и туризму поддержали инициативу коллег.

05 апрель 15:14 | : Политика

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