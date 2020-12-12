Коммунисты Поморья в лютый мороз попытались замерить накопления ТКО

Несмотря на суровый мороз (-32С) вечером 22 февраля вместе с активисткой движения «Поморье не Помойка» Ладой Зазыкиной приняли участие в замерах ТКО, образующихся у юридических лиц Архангельска и жителей частного сектора в Соломбале. Эти замеры проводятся за счет бюджета Архангельской области волгоградской фирмой и лягут в основу нового регионального норматива накопления ТКО.
Третьей стороной в этом процессе выступают наблюдатели, представленные экоактивистами и, очевидно, для подрядчика такое внимание со стороны общественности в диковинку. Непривычен для волгоградцев и фирменный организационный стиль наших областных чиновников: подрядчика поставили перед фактом, сбив привычный алгоритм работы, активистов вынудили отказаться от планов на праздники и без четкого графика мотаться «пристяжными» за подрядчиком буквально по звонку. В районах области (да, процесс замеров уже не первый день идёт по всей области в городах, численностью более 12 тыс. человек) до сих пор представители подрядчика и активисты не могут найти удобный и результативный механизм взаимодействия. В Вельском районе, например, за всё время даже встретиться не смогли толком.
Конечно, собственными силами с подрядчиком достигнута предварительная договоренность, что на весенние замеры алгоритм взаимодействия будет заранее согласован, но по тем дням, когда общественники на замерах отсутствовали (а в эти дни было сделано 90% замеров по местам проживания горожан), есть обоснованные сомнения в объективности. Более того, совершенно непонятна цель, с которой областные чиновники сами создают напряженные ситуации по принципиальным для жителей вопросам. Ведь от установленного региональным минприроды норматива накопления напрямую зависит тариф на услугу регоператора. И, на мой взгляд, госчиновникам профильного ведомства не помешало бы хотя бы сделать вид, что они заинтересованы в объективности замеров и действуют в интересах населения. Да и известить депутатов профильного комитета АОСД о проводимых мероприятиях также было бы признаком хорошего тона и шагом к сотрудничеству, в котором еруликовское ведомство продолжает демонстрировать полную незаинтересованность.
А тем, кто хочет посмотреть на качество работы архангельских чинуш, обеспечивающих проведение «мусорной» реформы на местах, приглашаю «полюбоваться» площадкой накопления отходов, где в огромном количестве гнилые фрукты/овощи, гофротара, возвратная тара и т.д, складированы в несколько «горок» на небольшой огороженной забором из профлиста территории. Ни контейнеров или баков… просто участочек земли, буквально, в центре города – за рынком на Нагорной. Представляется, именно в таком «исполнении» видит по всей области площадки временного накопления (ПВН) регоператор.
И, естественно, в мешанине из подгнивших фруктов/овощей, картона/полиэтилена и прочих отходов вольготно живут и здравствуют даже в столь лютые морозы толстенные крысы. И эти «божьи твари» (размером больше кошки) весьма вальяжно курсируют от одной горы отходов в другую, совершенно не обращая внимания на людей. Писк и шуршание заглушают лишь двигатели стоящих за заборчиком машин. И такой крысятник в центре столицы Поморья соседствует с жилой застройкой, детской поликлиникой и стоматологией.
И у всех всё хорошо... особенно у Роспотребнадзора.
Леонид Таскаев (КПРФ)