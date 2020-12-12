В Котласе ширится движение за отставку главы города

Вот такие «поздравительные» открытки распространяются сегодня по почтовым ящикам южной столицы Архангельской области.
Узнаваемые на местном уровне лица… и приписка «Пусть уйдет все плохое в новом году». На задней стороне календарь на 2021 год.
Причиной «гражданского импичмента» стало очередное неприятия депутатами бюджета города, в чем общество винит конкретно градоначальника. Очередная сессия горсовета кончилась очередным скандалом с хлопаньем дверями.
Между тем, Бральнин не проходил всенародного голосования, а фактически был назначен сверху. Слово за губернатором Цыбульским.
Сторонники возвращения прямых выборов глав МО гордо подняли головы…