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В Котласе ширится движение за отставку главы города

Вот такие «поздравительные» открытки распространяются сегодня по почтовым ящикам южной столицы Архангельской области.

Узнаваемые на местном уровне лица… и приписка «Пусть уйдет все плохое в новом году». На задней стороне календарь на 2021 год.

Причиной «гражданского импичмента» стало очередное неприятия депутатами бюджета города, в чем общество винит конкретно градоначальника. Очередная сессия горсовета кончилась очередным скандалом с хлопаньем дверями.

Между тем, Бральнин не проходил всенародного голосования, а фактически был назначен сверху. Слово за губернатором Цыбульским.

Сторонники возвращения прямых выборов глав МО гордо подняли головы…

15 январь 12:22 | : Политика / Скандалы

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