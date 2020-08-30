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Путин узнал от Цыбульского о проблемах Малошуйки

Вчера Владимир Путин провел совещание по социальным вопрросам в режиме онлайн с главами российских регионов. Речь, в частности, шла о строительстве детских садов.

Когда слово перешло к главе Поморья, Александр Цыбульский рассказал о ситуации при возведении здания дошкольного учреждения в поселке Малошуйка Онежского района, где возникла проблема с земельным участком.

Цитата по ИТАР-ТАСС:

«Я думаю, что в течение 2021 года мы этот детский сад тоже сдадим. Это единственный, пожалуй, по которому мы сегодня фиксируем риски с учетом того, что торги прошли поздно. По этому объекту мы для себя ставим цель в 2021 году его ввести в эксплуатацию, но с учетом труднодоступности места, здесь могут быть определенные риски. В остальном, Владимир Владимирович, идем в графике, сумели всех подрядчиков в целом организовать на эту работу».

«Давайте только не в целом, а организуйте как положено, чтобы они выполнили те задачи, которые перед ними стоят. Хорошо? Вы сможете это сделать», - приободрил архангельского губернатора президент.

06 январь 08:52 | : Политика / Экономика

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