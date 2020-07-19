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Константин Щемелинин: Крым обезвоженный

В сентябре 2020 года проблема с пресной водой в Крыму обострилась — были введены графики подачи воды во многих населенных пунктах полуострова, в то время как опустевшие водохранилища зарастают травой и кустами.

В СМИ и блогах присутствуют высказывания о том, что проблему с пресной водой в Крыму без Украины (конкретно без днепровской воды по Северо-Крымскому каналу) не решить.

Во-первых, получить воду для Крыма из Днепра можно и без согласия Украины — путем применения военного насилия. В принципе, это последний вариант, который есть у Москвы, поэтому Киев должен радоваться, если Москва изыщет для крымчан пресную воду на полуострове и обойдется без днепровской воды.

А во-вторых, проблема с обеспечением Крыма пресной водой, по моему мнению, вполне решаема и без войны с Украиной.

Россия ведет себя в Крыму не как временщик, а как империя, то есть делает все надолго, на века.

Тысячи и тысячи статей и комментариев были написаны о том, что мост из Кубани в Крым построить нельзя — тут и дорого, и сложные грунты, и влияние соленой морской воды и многое другое. Это было еще пару лет назад — и что: Крымский мост стоит надежно и твердо!

Еще раньше были разговоры о том, что Крыму не выжить без электричества из Украины — и что: по энергомосту текут мегаватты электроэнергии из Кубани!

А трасса «Таврида»? Ничего подобного в Крыму не было — прекрасная широкая скоростная дорога из конца в конец полуострова оказалась недавно построена.

А ведь Крым всего шесть с половиной лет находится в составе России! Это небольшой срок!

Так что и проблема с обеспечением Крыма пресной водой, по моему мнению, будет решена, правда, не сразу, а, примерно, года через три.

Обеспечение Крыма пресной водой — это проблема, которой требуется комплексное решение.

В СМИ недавно сообщили два обнадеживающих факта: во-первых, в Крыму найдены подземные реки, впадающие в море, и, во-вторых, будет построена опреснительная станция для Симферополя. Со временем будут и другие сообщения, будут осуществлены различные решения, но пресная вода у крымчан и гостей полуострова будет! Это несомненно, и воды этой будет в достатке.

Вот рисовых полей в Северном Крыму, который всегда был безводной солончаковой степью, не будет (кому они там нужны?)  — а питьевая вода в Крыму будет. Россия не оставит Крым без воды.

Константин Щемелинин, крымский писатель  

27 сентябрь 11:37 | : Политика

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