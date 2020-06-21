Бездудный стал легитимным губернатором НАО

До этого он ходил в статусе исполняющего обязанности
Сегодня с утреца депутаты Ненецкого автономного округа голосовали за своего нового главу.
Напомним, прямое голосование в округе не проводятся. Местные народные избранники выбирают из трех предложенных президентом кандидатур.
На этот раз им были предложены: временно исполняющий обязанности главы, неизвестный на местном уровне архангельский дорожник от партии «Родина» и окружной депутат из ЛДПР, непременный участник любых избирательных кампаний.
Со счетом 14:5 победил первый из представленного списка.
51-летний Юрий Бездудный с 1987 по 2007 год служил в органах государственной безопасности СССР и России. После в течение нескольких лет занимал должность заместителя главы Брянской городской администрации. С 2014 по 2019 год был заместителем главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области Андрея Иванова. Впоследствии, он несколько месяцев проработал в качестве первого зама у главы Ненецкого округа Александра Цыбульского, и после ухода шефа в руководители Архангельской области занял его место.
Напомним, что сегодня же избиратели НАО голосуют и за главу Поморья, т.е. за своего бывшего.