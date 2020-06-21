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Цыбульский и Вакорин самые щедрые кандидаты в губернаторы Поморья

Сегодня с утра стартовали выборы главы Архангельской области.

Однако, в связи с введением «трехдневки», предвыборная агитация еще разрешена.

Поэтому Облизбирком не делает тайны из того, кто из претендентов на главный пост в регионе потратился на пиар.

Как мы сообщали ранее, самые толстые «кошельки» были у ВрИО губернатора Александра Цыбульского и славного пенсионера МВД Николая Вакорина. Они же больше всех и потратились – первый спустил на предвыборную агитацию 45 миллионов рублей, второй 10 млн. 800 тысяч соответственно. Отметим, приезд глав федеральных ведомств в регион оплачивается из федерального бюджета и не имеет к избирательному фонду первого из двух названных кандидатов никакого отношения.

Из оставшейся четверки: Ирина Чиркова потратила 5.5 млн. руб., Айман Тюкина – 4.7 млн., Андрей Есипов – 3.7 млн., самым прижимистым оказался Сергей Пивков с 3.4 млн.

Экономисты избиркома подсчитали, что, с учетом снятых с губернаторской конки Юрия Шевелева и Олега Мандрыкина, всего кандидаты потратили на предвыборную агитацию 75 млн. рублей. Что в общероссийской политической практике считается достаточно скромной цифрой, как минимум четверо из шести участников делали ставку на малобюджетный интернет.

Теперь посмотрим, кому из них удастся «отбить» вложенные в собственный пиар деньги…

11 сентябрь 12:12 | : Политика / Экономика

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