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Мединский прибыл в Архангельск проверить последствия интервенции

Похоже, что высокие гости, вспомнившие о существовании Поморья, выстроились в очередь за авиабилетами…

В Архангельск прибыл помощник президента Владимир Мединский, более известный общественности как экс-министр культуры.

Впрочем, в этом визите он выступает в амплуа куратора Военно-исторического общества и приехал к нам в гости для участия во всероссийской научной конференции «Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории».

Вот, что он думает по поводу этой страницы истории Русского Севера:

— Этого нельзя забыть и нельзя допустить вновь. И действительно, события интервенции на Русском Севере несколько подзабылись. Хотя здесь находилось до 40 тысяч иностранных солдат — больше, чем красных и белых. Пусть это всё и происходило под видом охраны.

Напомним, еще в период своего министерства Владимир Рудольфович выпустил целую серию исторических исследований, к которым либеральная часть российского общества моментально добавило приставку «псевдо».

10 сентябрь 10:09 | : Политика / Культура

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