Лукойл возвращается в Архангельск

Об этом сегодня сообщают специализированные издания, мониторящие нефтегазовый рынок России.
Глава Лукойла Вагит Алекперпов прилетел в столицу Поморья, где встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Цыбульским.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества компании и Архангельской области. Речь шла как об экономических проектах, так и участия нефтяного концерна в социальных и культурных программах.
Напомним, расцвет присутствия Лукойла в регионе пришелся на времена правления Анатолия Ефремова, когда концерн через свою «дочку» АГД принимал участие практически во всех значимых событиях. С приходом новых губернаторов отношения стали постепенно затухать, что в итоге вылилось в продажу АГД алмазному концерну «Даймондс».
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