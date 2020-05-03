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Лукойл возвращается в Архангельск

Об этом сегодня сообщают специализированные издания, мониторящие нефтегазовый рынок России.

Глава Лукойла Вагит Алекперпов прилетел в столицу Поморья, где встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Цыбульским.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества компании и Архангельской области. Речь шла как об экономических проектах, так и участия нефтяного концерна в социальных и культурных программах.

Напомним, расцвет присутствия Лукойла в регионе пришелся на времена правления Анатолия Ефремова, когда концерн через свою «дочку» АГД принимал участие практически во всех значимых событиях. С приходом новых губернаторов отношения стали постепенно затухать, что в итоге вылилось в продажу АГД алмазному концерну «Даймондс».







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07 сентябрь 15:24 | : Политика / Экономика

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