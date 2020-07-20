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Он всех взял на карандаш. Северодвинский депутат Воронцов раздухарился

А всего лишь из-за того, что прокуратура Северодвинска решила отобрать у директора Дворца молодежи незаконно полученные им деньги за не присвоенное ему звание «заслуженный артист РФ».

Находясь на отдыхе (надеемся, законном) в Крыму, он начал забрасывать соцсети гневными опусами в адрес своих хулителей:

«Решение по надбавке еще не вступило. Все только начинается.Торопиться не надо. По званию дело закрыто и возврату не подлежат в связи с отсутствием состава преступления. Вы думаете, что прокуратура после почти 3 лет допросов и очных ставок оставила бы меня в покое и не трубила бы об этом на каждом углу?».

Однако исполнителю попсовых шлягеров, обличенному законодательной властью, этого показалось слишком мелко, и он перешел к глобальным политическим проблемам:

«Вы (блогеры, писатели, активисты, стоп-шиесты или стоп-шиесы не знаю вашей аббревиатуры, беломор анальцы) как «глупые нерпы» (так говорил один очень известный и мною любимый режиссер), в конце концов, заблудитесь в своих бредовых схемах и планах по захвату власти. Вас раздавит и вкатает в асфальт существующая система. Мне самому крайне не нравятся многие решения действующей власти но! Я никогда не стану переходить на личности и делать голословные заявления. «Благодаря» Вам в управлении городов и области уже не осталось толковых специалистов. Вы их сожрали!!!».

Главный тезис в этой части спича – «в Архангельской области Майдана не будет!». Наверное, с расчётом на то, что в штабе нужного кандидата в губернаторы прочтут и оценят…

Далее следуют откровения единоросса о своем заграничном опыте – «мне посчастливилось жить в США», а также обещание собственноручно переписать всех, кто против «Единой России».

Эпистолярное творчество певца Воронцова продолжают отслеживать наши коллеги из ИА «Беломорканал»…

(фото Воронцова с его личной странички в социальной сети)

25 август 14:27 | : Политика / Скандалы

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