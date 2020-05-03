Их шесть. Избирком Архангельской области разобрался с кандидатами в губернаторы

Сегодня с утра Избирательная комиссия Архангельской области вынесла вердикт по поводу прохождения муниципального фильтра гражданами, подавшими заявку на участие в выборах главы региона.
Окончательный список таков:
Николай Вакорин («Партия пенсионеров России за социальную справедливость»);
Андрей Есипов («Партия социальной справедливости»);
Сергей Пивков (ЛДПР);
Айман Тюкина («Зелёная альтернатива»);
Александр Цыбульский («Единая Россия»);
Ирина Чиркова («Справедливая Россия»).
Олег Мандрыкин (Яблоко) и Юрий Шевелев («Партия добрых дел») не зарегистрированы.
О слабых сторонах всех кандидатов читайте в наших ближайших материалах (о сильных они сам расскажут).