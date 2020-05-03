Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Их шесть. Избирком Архангельской области разобрался с кандидатами в губернаторы

Сегодня с утра Избирательная комиссия Архангельской области вынесла вердикт по поводу прохождения муниципального фильтра гражданами, подавшими заявку на участие в выборах главы региона.

Окончательный список таков:

Николай Вакорин («Партия пенсионеров России за социальную справедливость»);

Андрей Есипов («Партия социальной справедливости»);

Сергей Пивков (ЛДПР);

Айман Тюкина («Зелёная альтернатива»);

Александр Цыбульский («Единая Россия»);

Ирина Чиркова («Справедливая Россия»).

Олег Мандрыкин (Яблоко) и Юрий Шевелев («Партия добрых дел») не зарегистрированы.

О слабых сторонах всех кандидатов читайте в наших ближайших материалах (о сильных они сам расскажут).

 

07 август 12:11 | : Политика

Главные новости


Угроза COVID-19 на Соловках: Наблюдения контролёра
Хабаровский мейнстрим, или Почему повезло Архангельску
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (73)
Июль 2020 (304)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20