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Виктор Павленко: Проект программы развития области считаю продуманным и перспективным

Член Совета Федерации Виктор Павленко участвует в стратегической команде по разработке программы развития Архангельской области.

 

Накануне рабочую встречу с членами стратегической команды провел врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. По его инициативе программа ускоренного социально-экономического развития региона «Вместе мы сильнее!» вынесена на общественное обсуждение. Предложения жителей будут включены в итоговый документ, по которому региону предстоит жить и развиваться в ближайшие годы.

Среди важнейших социальных вопросов, которые предстоит решать в рамках программы – развитие систем образования и здравоохранения. На это обратил внимание сенатор Виктор Павленко. Он подчеркнул, что людям нужны ФАПы в шаговой доступности, а без сохранения сельских школ северной деревне не выжить.

- Есть школа и медучреждение на селе - будет там и жизнь, - отметил Виктор Николаевич. Глава региона согласился с сенатором и обозначил задачу, которую необходимо решать.

- Мы можем строить школы, ФАПы и больницы, но там будет некому работать. Проблема требует комплексного подхода, чтобы у молодежи был интерес оставаться на селе, - сказал глава региона.

Важнейший вопрос реализации программы развития Поморья – ее ресурсное обеспечение. Виктор Павленко отметил необходимость активного взаимодействия с федеральным центром для привлечения госинвестиций на инфраструктурные проекты.

- Нам необходимо просчитать ресурсы для реализации программы, которую мы сегодня обсуждаем, – подчеркнул Виктор Павленко. – У нас есть уникальная возможность – привлечение федеральных денег через программу развития Арктики, и в этой программе мы должны, безусловно, участвовать. Ведь такие объекты, как, например, строительство мостов, мы сами, силами только областного бюджета в полном объеме реализовать не сможем. Это показывает вся история освоения Севера. Надо видеть будущее и просчитывать действия на несколько ходов вперед. Так, как сейчас и делают руководитель области и правительство. Проект программы развития области считаю продуманным и перспективным.

Также сенатор подчеркнул, что в программном документе необходимо указать четкие сроки и ответственных по всем мероприятиям, а также механизмы оперативного контроля за их выполнением.  

30 июль 12:12 | : Политика

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