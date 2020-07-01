Константин Щемелинин: Пандемия нанесла удар по экономике России

Фактически основные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, в России прошли в апреле — июне. Эти три месяца — три тяжёлых для общества, людей и экономики месяца! Кстати, сейчас в СМИ публикуются прогнозы о том, что осенью 2020 года возможна и вторая волна пандемии коронавируса.
Но вернёмся к деньгам — экономика обладает определённой устойчивостью и инерцией, то есть первые реальные экономические последствия начинают наступать минимум через три месяца после принятия некоего экономического решения.
В конце марта в РФ были приняты первые ограничительные меры, которые подавили экономическую активность, но позволили снизить заболеваемость коронавирусом — и вот пришли первые экономические результаты.
Конец марта плюс три месяца — это конец июня — и вот в начале июля начали закрываться бизнесы. Сейчас заканчивается июль, и в городах постепенно начинает увеличивать число вывесок с надписью «Аренда». Это ещё самое начало — бизнесы будут закрываться ещё минимум в течение трёх месяцев. Причем масштаб закрытий будет всё больше и больше увеличиваться.
На сегодняшний день население России ещё не ощутило на себя разрушительные экономические последствия пандемии коронавируса.
Тот, кто думает, что закрывшийся бизнес через пару месяцев откроется в новом месте, не понимает, как принимает решения предприниматель.
Любой бизнес в начальный период времени требует затрат: новый бизнес потребляет деньги, не выдавая ничего в качестве прибыли. Открытие нового бизнеса — это риск, риск потерять всё. Поэтому тот предприниматель, который закрыл свой бизнес из-за экономических последствий пандемии коронавируса, задумается о возобновлении работы только после того, как коронавирус окончательно будет побеждён.
По прогнозам врачей, к февралю 2021 года можно будет надеяться на это — не раньше, а значит, только весной 2021 года те предприниматели, которые закрыли свои бизнесы летом 2020 года, задумаются о возобновлении работы. Задумаются — это не значит откроются: для открытия надо всё подсчитать, взвесить и организовать, поэтому в реальности те, кто закрылся летом 2020 года, откроются летом 2021 года.
Вот зимой 2020–2021 года Россия (да и мир тоже) в полной мере ощутит на себе экономические последствия пандемии коронавируса.
За последние пару недель в РФ закрылись три небольших банка, число объявлений «Аренда» начало расти, цена на золото взлетает вверх — это всё предвестники будущего осеннего кризиса. Каким он будет? Жёстким, мировым, с падением бирж в долларовом эквиваленте на 30–50%? Кто знает…
А вот и вести из-за океана: весной США напечатали невероятное количество денег — 3–4 трлн долл. — и влили их в экономику.
Прибавляем три месяца — вот-вот эти «пустые доллары» начнут разгонять инфляцию товаров в долларовом эквиваленте, заставив ФРС США спешно откачивать доллары из мировой финансовой системы. Понимая это, ФРС уже начала постепенно уменьшать количество долларов, так что и с этой стороны на мир надвигается экономический обвал, а 70% американских инвесторов с большими деньгами считают фондовый рынок США переоценённым.
Но до начала осени всё ещё будет хорошо, потому что лето — это рост всего и вся! А осенью — никаких экономических гарантий никому.
Константин Щемелинин, крымский писатель