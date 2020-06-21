Теперь голосуем три дня. ГосДума так решила

Сегодня депутаты нижней палаты Федерального Собрания большинством голосов поддержали предложение главы ЦИК Элла Памфиловой растянуть процесс голосования на три дня.
По мнению дамы, такая форма увеличит явку избирателей, что продемонстрировал референдум по поправкам в Конституцию. Хотя последнем случае это было оправдано пандемией коронавируса и сокращало возможность заражения в процессе волеизъявления.
Кроме того, допускается работа выездных пунктов для голосования - на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.
Тоже коснется и выборов местного значения. Из документа:
— Законом может быть предусмотрено, что указанное решение при проведении выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов принимает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.
Наблюдатели уже высказывают опасения, что нововведение облегчит возможность вброса бюллетеней и прочих форм фальсификации.
Впрочем, данная норма вступает в силу с будущего года. Так что губернатора Архангельской области будем выбирать по старинке.