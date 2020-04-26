Игорь Арсентьев: «Объединение Архангельской области и НАО выгодно Плесецкому району»

Не только в архангельском обществе, но и на всем федеральном пространстве идут горячие споры по поводу возможного объединения Поморья с Ненецким округом. Звучат реплики как «за», так и «против»…
Свое мнение высказал глава Плесецкого р-на, в недавнем прошлом политик и депутат областного Собрания Игорь Арсентьев:
- - Начну с главного – поддерживаю инициативу объединения двух субъектов. При чем, в моем понимании, исторически это воссоединение. Глупо отрицать, что наша Архангельская область и НАО всегда были неразрывно связаны – и экономически, и в плане обороноспособности, и культурно.
Большинство региональных подразделений органов федеральной власти сегодня находятся в Архангельске, в региональном парламенте также есть представители НАО, есть и множество других общих моментов. В чем же тогда смысл самостоятельной субъектовости Ненецкого автономного округа, помимо некоторой территориальной обособленности?
Конечно, слежу за начавшимся обсуждением процесса объединения. Да, есть высказывания и у нас в регионе, и в НАО, выражающие определенные опасения по поводу возможного лишения льгот жителей округа, по поводу дополнительной нагрузки на бюджет нашего региона в связи с негативными экономическими показателями, связанными с падением цен на нефть и пандемией коронавируса. На мой взгляд, все они основаны по большей степени на эмоциях и не имеют каких-либо четких экономических оснований.
Рассматриваю процесс создания нового субъекта РФ как государственную задачу, как решение на долгосрочную перспективу. Безусловно, жители нашего Плесецкого района в случае принятия на референдуме решения об объединении на следующий день не проснутся в регионе, напоминающем нефтеносный эмират. Но и цель, на мой взгляд, не в этом. Что для нас, для нашего района в данном случае важно? Наверное, тоже, что и для всех остальных жителей области – перспектива развития! Какая? Вот это все мы с вами и должны обсудить.
Убежден, что основным направлением развития объединенного субъекта станет освоение Арктики. У федерального центра есть много проектов на этот счет. Естественно, что все они требуют огромных инвестиций, привлечения человеческих и технических ресурсов. Думаю, все это даст импульс для развития транспортной инфраструктуры, наукоемких технологий, оборонных и многих других предприятий.
Ни в коей мере не уповаю на то, что после возможного в будущем роста цен на углеводороды бюджет объединенного региона начнет получать дополнительные доходы, которые будут распределяться на всех нас. Хотя это тоже немаловажно. Но для меня цель видится в другом. Пусть это и амбициозно, но наш район должен стать, имея, кстати, для этого все возможности, одним из ключевых муниципалитетов в создании новой производственной и логистической цепочки объединенного субъекта, в реализации оборонных проектов. В качестве примера могу привести поселок Савинский, производственные возможности которого вполне могли бы быть возрождены. Кроме того, наш район, как, уверен, и другие муниципалитеты, может предоставить площадки для создания новых производственных объектов и научных центров.
Если все мы с вами поймем, в каком направлении будем дальше двигаться, то, уверен, уже в обозримой перспективе район сможет получить то, о чем мы с вами постоянно говорим – новые производства, рабочие места, развитие транспортной и социальной инфраструктуры.
Еще раз обозначу свою позицию – поддерживаю объединение регионов именно с той точки зрения, что это решение на перспективу! Скажу проще – невозможно бесконечно рубить лес, это ресурс хоть и восполняемый, но все же ограниченный. Да и процессы, связанные с заготовкой и переработкой древесины, сегодня уже не требуют участия большого количества людей. Нужно диверсифицировать, а еще лучше – строить новую экономику и, убежден, именно объединение области и НАО будет этому способствовать, а у нашего района может появиться новый вектор развития.