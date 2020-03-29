19-я сессия Архангельской городской Думы: Что в повестке?

27 мая 10:00 начнёт свою работу девятнадцатая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова.
Место проведения старое: Троицкий проспект 60. Но с учетом новых реалий - майская сессия пройдет по аналогичному режиму как апрельская, с учетом мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Журналисты смогут наблюдать за ходом дискуссий по мониторам в режиме онлайн.
Основные вопросы, выдвинутые на обсуждение:
- Исполнении городского бюджета за 2019 год.
- Внесении изменений в приложение к решению Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск".
- Согласование муниципального имущества, подлежащего включению в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
- Внесение изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2020-2022 годы.
- Согласование предложения о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования "Город Архангельск".
В ходе подготовки к сессии в повестку могут вноситься изменения, о чем мы сообщим своевременно.