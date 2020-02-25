Дмитрий Морев стал вице-мэром Архангельска в ранге и.о.

Последнее предпраздничное назначение:
Распоряжением главы муниципального образования «Город Архангельск» Игоря Годзиша с 8 мая обязанности заместителя главы города – руководителя аппарата возложены на Дмитрия Александровича Морева.
Дмитрий Александрович Морев родился в 1978 году в Архангельске. Закончил АГТУ по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса». Работал инженером, затем проходил службу в ФСБ России, где занимался, в основном, расследованиями преступлений экономического характера. С 2011 по 2015 гг. работал советником по безопасности директора аэропорта Архангельск, с 2015 по 2020 - занимал должность начальника управления экономической безопасности и режима на предприятии «Севералмаз».
С 8 мая 2020 года назначен исполняющим обязанности заместителя главы Архангельска - руководителя аппарата.