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Константин Щемелинин: Как изменится мир после коронавируса

В 2019 году США запретили китайской компании Huawei пользоваться сервисами Google  — это поставило китайцев на грань банкротства. Разве услуги Google настолько уникальные, что нельзя сделать аналогичные? Нет, дело во времени — Google  начал раньше и поэтому подчинил себе рынок. Время — вот важнейший фактор, который сыграл на руку Google тогда!

 

А сейчас время играет на Китай! Китайцы преодолели коронавирус у себя, а США до сих пор находятся на карантине! Китайцы работают, делают что-то создают новое, а американцы — не делают этого! Когда США вернется на рынки? Кто знает, но к тому времени китайцы смогут значительно усилиться!

 

Опять-таки, не забываем, что Китай относительно легко прошел коронавирусную эпидемию, а вот последствия заболевания в США следует ожидать гораздо более разрушительными: то есть китайцам понадобиться меньше времени на восстановление, чем американцам.

Так накапливаются преимущества!

 

Поэтому, когда в мире полностью завершиться коронавирусная пандемия, китайцы где-то нарастят отрыв, а где-то сократят отставание от американцев! И помним, что все это время будут действовать невысокие цены на нефть, что выгодно и США, и Китаю; однако, первыми смогут воспользоваться этой возможностью именно китайцы.

 

Так что политический мир после коронавируса будет другим — с, чем они есть в настоящее время!

Константин Щемелинин, крымский писатель

(segodnia.ru)

 

 

21 апрель 16:08 | : Политика

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