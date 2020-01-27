Валентина Сырова: «Мне было комфортно работать с Игорем Орловым»

Редакция ИА RUSNORD продолжает публиковать мнения представителей разных ветвей власти о своей работе с ушедшим в отставку губернатором Орловым.
Сегодня предоставляем слово председателю Архангельской городской Думы Валентине Сыровой:
- Мне было комфортно работать с Игорем Анатольевичем. Встречи нашего депутатского корпуса с главой региона всегда проходили в демократичной обстановке, право на свое мнение имел каждый. Напомню, в этом созыве мы имеем самый широкий политический спектр, без ощутимого численного превосходства какой-либо партии. И все эти встречи всегда проходили в диалоге, что позволяло отделять зерна разума от плевел чьих-то амбиций. У участников не складывалось ощущение, что к ним пришел большой начальник со своим единственно правильным мнением. В спорах рождалась истина, а это главное в работе законодательного органа власти.
Что касается деятельности Орлова-губернатора. При его безусловной поддержке был произведен ремонт театра кукол, знакового культурного места для любого архангелогородца, которого до этого ждали годами. Открылся Областной перинатальный центр, решивший много проблем столицы региона в части родовспоможения. Да и вообще, с его подачи Архангельск был включен практически во все программы с федеральным финансированием, ожило строительство социального жилья. А если что-то не получалось, или получалось не так… что ж, губернатор не может стоять с плеткой рядом с каждым нерадивым подрядчиком.
Лично я провожаю Игоря Анатольевича с его поста с грустью и благодарностью.
Что касается его преемника, то выражаю надежду на то, что Александр Витальевич Цыбульский продолжит заложенные традиции очных встреч с городским депутатским корпусом. Пока же главная задача – быстрее победить коронавирус, так портящий нам жизнь, выбивший из привычной колеи буквально всех. Кстати, задача эта общая…